بهره برداری از 600 میلیارد ریال پروژه عمرانی خدماتی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از چندین پروژه عمرانی خدماتی شهرداری منطقه شش افزود: آغاز ساماندهی خیابان تربیت، سالن ورزشی چند منظوره خطیب، بهره برداری از 25 ایستگاه اتوبوس، افتتاح فاز سوم طرح تبادل میدان امام علی (ع)، خط کشی خیابان های سطح شهر، آسفالت ریزی خیابانها، ایجاد مبلمان زیبای شهری، بهره برداری از چندین بوستان و پارک محله ای، افتتاح 500 واحد مسکونی، احداث شهر کتاب و دهها پروژه دیگر تا پایان ماه شعبان توسط شهرداری تبریز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه سخنان خود با اعلام اینکه از اول سالجاری تاکنون بیش از 50 میلیارد ریال برای آسفالت خیابان های سطح شهر هزینه شده است، تاکید کرد: تا آخر شهریور امسال نیز بیش از 150 میلیارد ریال برای ادامه اجرای نهضت آسفالت خیابان های شهر تبریز هزینه خواهد شد.

شهردار تبریز همچنین در این مراسم، با اشاره به برگزاری سومین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری استان در هفته گذشته، یاد آور شد: شهرداری تبریز به عنوان مسوول مستقیم کمیته عمران و توسعه شهری این همایش 12 هزارو 600 میلیارد تومان توسط شهرداری تبریز جذب و تفاهم نامه های اولیه این پروژه ها به امضا رسید.

نوین در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی کامل شهر، شهرداری و شهروندان تبریز برای استقبال از تابستان و گردشگران تابستانی خبر داد و گفت: در سایه تحولات عمرانی ، خدماتی و رفاهی ایجاد شده در حوزه مدیریت شهری تبریز طی سال‌های اخی ، این شهر در ردیف گردشگرپذیرترین شهرهای کشور قرار گرفته و همه ساله و در ایام نوروز و تابستان مردم میهمان‌نواز تبریز پذیرای خیل عظیمی از گردشگران داخلی و خارجی از گوشه و کنار ایران و جهان هستند.