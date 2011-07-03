به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالروز حمله ددمنشانه ناو جنگی وینسنس آمریکا به هواپیمای ایرباس آ - 300 شماره 655 ایران‌ایر که منجر به شهادت 290 نفر از مسافران بی‌گناه از ایران و چند ملیت دیگر شد، اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران فیلم "ضرب آخر" به کارگردانی "مسعود ده نمکی" را در تمامی مناطق شهرداری توزیع کرد.



داستان این فیلم مربوط به خواهر و برادری مسیحی است که پدر و مادر خود را در این حادثه از دست داده‌اند و سارا (دختر مسیحی) که با فرهنگسرای خاوران در زمینه فعالیت‌های هنری و فرهنگی همکاری می‌کند، قصد اجرای برنامه‌ای برای بزرگداشت کشته‌شدگان این حادثه را دارند؛ قرار است از طرف دولت آمریکا هم میهمانانی در این برنامه شرکت کنند که در حین برنامه، اجرا کنندگان موسیقی آهنگ ضد آمریکایی را اجرا می‌کنند که حتی خود آمریکایی‌های حاضر در این برنامه نیز از این اجرا به وجد می‌آیند.



لیلا بلوکات و سپند امیر سلیمانی بازیگران نقش‌های این خواهر و برادر مسیحی در این فیلم هستند؛ این فیلم براساس طرحی از رضا کشاورز و به کارگردانی، تهیه‌کنندگی و نویسندگی مسعود ده‌نمکی ساخته شده است.