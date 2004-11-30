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۱۰ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۱۹

مديرعامل سازمان بنادر در گفت و گو با "مهر" خبر داد: تا پايان آذرماه سال جاري

سازمان بنادر 500 ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر مي كند// برگزاري جلسه مديران سازمان بنادر با مجلس درباره بندر شهيد رجايي

سازمان بنادر 500 ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر مي كند// برگزاري جلسه مديران سازمان بنادر با مجلس درباره بندر شهيد رجايي

مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني خبرداد: اين سازمان به منظور تكميل طرح هاي زير بنايي خود 500 ميليارد ريال اوراق مشاركت تا پايان آذرماه سال جاري منتشر مي كند.

احمد دنيا مالي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" درباره انتشار اوراق مشاركت از سوي سازمان بنادر و كشتيراني توضيح داد: اين سازمان تا پايان آذر ماه سال جاري فروش 500 ميليارد ريال اوراق مشاركت - كه براساس بند "ن" تبصره 21 قانون بودجه سال 83 منتشر مي شود را به مدت 3 تا 5 روز در شعب منتخب بانك تجارت در سراسر كشور انجام خواهد شد.
وي تصريح كرد: مدت اين اوراق مشاركت  4 ساله با نرخ سود علي الحساب سالانه  17 درصد  به صورت روز شمار و معاف از ماليات است.
وي همچنين خاطرنشان كرد: اصل و سود اوراق مشاركت توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تعيين و پرداخت سود هر 3 ماه يك بار در شعبه هاي بانك عامل فروش انجام مي شود.
وي ياد آورشد: سازمان فوق اين آمادگي را دارد تا هر زماني كه افراد خواستار فروش اين اوراق باشند به روز سود آن را محاسبه و با نرخ 17 درصد پرداخت كند.
وي همچنين درباره جلسه امروز بعدازظهر كميسيون عمران مجلس با مقامات سازمان بنادر و كشتيراني گفت : اين كميسيون در مورد بندر شهيد رجايي علاقمند است در جريان اقداماتي را كه ما انجام داده و مي دهيم  قرار گيرد، از اين رو چند تن از مديران ارشد اين سازمان امروز بعد از ظهرگزارش هايي در اين باره به مجلس خواهند داد.
 

 

کد مطلب 135043

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