سازمان بنادر 500 ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر مي كند// برگزاري جلسه مديران سازمان بنادر با مجلس درباره بندر شهيد رجايي

احمد دنيا مالي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" درباره انتشار اوراق مشاركت از سوي سازمان بنادر و كشتيراني توضيح داد: اين سازمان تا پايان آذر ماه سال جاري فروش 500 ميليارد ريال اوراق مشاركت - كه براساس بند "ن" تبصره 21 قانون بودجه سال 83 منتشر مي شود را به مدت 3 تا 5 روز در شعب منتخب بانك تجارت در سراسر كشور انجام خواهد شد.

وي تصريح كرد: مدت اين اوراق مشاركت 4 ساله با نرخ سود علي الحساب سالانه 17 درصد به صورت روز شمار و معاف از ماليات است.

وي همچنين خاطرنشان كرد: اصل و سود اوراق مشاركت توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تعيين و پرداخت سود هر 3 ماه يك بار در شعبه هاي بانك عامل فروش انجام مي شود.

وي ياد آورشد: سازمان فوق اين آمادگي را دارد تا هر زماني كه افراد خواستار فروش اين اوراق باشند به روز سود آن را محاسبه و با نرخ 17 درصد پرداخت كند.

وي همچنين درباره جلسه امروز بعدازظهر كميسيون عمران مجلس با مقامات سازمان بنادر و كشتيراني گفت : اين كميسيون در مورد بندر شهيد رجايي علاقمند است در جريان اقداماتي را كه ما انجام داده و مي دهيم قرار گيرد، از اين رو چند تن از مديران ارشد اين سازمان امروز بعد از ظهرگزارش هايي در اين باره به مجلس خواهند داد.

