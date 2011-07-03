برنامه های شبکه استانی سیمای مرکز کردستان شبانه روزی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علی نژاد ظهر یکشنبه در جمع مدیران و معاونین صدا و سیمای مرکز کردستان اظهار داشت: در راستای توجه به تامین نیاز مخاطب ساعت پخش برنامه های شبکه استانی سیمای مرکز کردستان طی روزهای آینده به صورت شبانه روزی پخش می شود.

وی عنوان کرد: در حالی که برنامه های شبکه استانی مرکز کردستان در سال گذشته حدود هشت ساعت در طول شبانه روز پخش می شد ولی خوشبختانه در اواسط فصل بهار ساعت پخش برنامه ها به 16 ساعت افزایش یافت و طی روزهای آینده نیز پخش برنامه ها شبانه روزی می شود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان به میزان جذب و رضایت مخاطب اشاره کرد و افزود: بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته میزان رضابت مخاطب از برنامه های شبکه استانی به بیش از 62 درصد افزایش پیدا کرده است و آمار سال جاری نشان از رشد 15 درصدی جذب مخاطب در مقایسه با سال گذشته است که انتظار می رود با توجه به شبانه روزی شدن زمان پخش برنامه ها بر میزان و رضایت مخاطب شبکه استانی افزوده شود.

علی نژاد دیگر سیاست شبکه استانی سیمای مرکز کردستان را تخصصی کردن برنامه های این شبکه استانی عنوان کرد و یادآور شد: در راستای توجه به تامین نیازهای مخاطب برنامه های شبکه استانی مرکز کردستان بومی شده و به صورت تخصصی تهیه و پخش می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه و رسالت شبکه های استانی به ویژه در کردستان اشاره کرد و گفت: با توجه به جنگ نرم و همه جانبه دشمن شبکه های استانی و رسانه ملی رسالت سنگینی را بر عهده دارد که انتظار می رود با توجه به اقدامات صورت گرفته به نتایج مناسبی در این حوزه دست یابیم.