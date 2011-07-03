نشستهای کابینه ونزوئلا در کوبا تشکیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "هوگو چاوز" که پس از انجام عمل جراحی موفقیت آمیز دوران نقاهت خود را در کوبا می گذراند، وظایف خود به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا را نیز در همان جا انجام می دهد.

وی در مصاحبه تلفنی اخیر خود از دیدارش با وزیران کشاورزی، انرژی و تحقیقات خبر داد. بر این اساس چاوز با این اعضای کابینه در مورد پروژه ها و برنامه های دولت در زمینه های مختلف به گفتگو می نشیند.

بنا بر اعلام منابع دولتی ونزوئلا در دو عمل جراحی بر روی رئیس جمهوری این کشور یک تومور سرطانی از بدن وی خارج شده است.

این در حالی است که جدی ترین رقیب رئیس جمهور ونزوئلا برای انتخابات سال آتی این کشور با اشاره به غیبت "هوگو چاوز" گفته است این کشور نیازی به چاوز برای انتقال قدرت ندارد و وی می تواند تا هر وقت که می خواهد در کوبا بماند.