مصوبات سفر مقام معظم رهبری به کردستان به جد پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی در جریان سفر یک روزه به شهرستان سروآباد و در جمع مردم در مجسد جامع این شهر اظهار داشت: مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان در راستای تسریع در توسعه و پیشرفت این استان به صورت جدی از سوی مسئولان این استان پیگری و دنبال می شود.

وی عنوان کرد: در جریان سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان در سال 88 مصوبات بسیار خوبی در حوزه های مختلف برای رفع مشکلات استان و تسریع در توسعه و پیشرفت آن به تصویب رسید که خوشبختانه طی سال گذشته و امسال بخش زیادی از این مصوبات اجرایی شده و تلاش برای اجرایی کردن سایر مصوبات نیز با جدیت هر چه تمامتر ادامه خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان افزود: با بهره برداری از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان که بیشتر در حوزه تقویت زیرساخت های توسعه این استان است، زمینه برای بهره برداری مناسب و بهتر از تمامی پتانسیل ها و ظرفیت های کردستان فراهم می شود.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی با اشاره به توانمندی ها و منابع انسانی و طبیعی استان کردستان گفت: کردستان از هر لحاظ دارای توانمندی های خوبی است که باید با برنامه ریزی مناسب و جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی زمینه را برای بهره برداری از این توانمندی ها فراهم کرد.

وی خواستار توجه به حل مشکلات مردم شهرستان سروآباد شد و بیان کرد: مردم شهرستان سروآباد از بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور در صحنه های مختلف به ویژه هشت سال دفاع مقدس و مقابله با توطئه های دشمنان و گروهک های ضد انقلاب در صحنه حضور داشته و امروز باید به بهترین شکل ممکن به آنها خدمت رسانی شود.

کمبود آب آشامیدنی در سروآباد رفع شود

در ادامه این جلسه امام جمعه شهر سروآباد نیز با اشاره به مشکلات این شهرستان در حوزه های مختلف گفت: یکی از مشکلات جدی سروآباد کمبود آب آشامیدنی است که امیدواریم با توجه به پیگیری های صورت گرفته این مشکل در کمترین زمان ممکن برطرف شود.

ماموستا رحمانی خواستار راه اندازی دفتر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در سروآباد شد و افزود: با توجه به توانمندی های موجود و فعالیت های چشمگیر روحانیون در این شهرستان می طلبد که در کوتاهترین زمان ممکن دفتر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در سروآباد راه اندازی شود.