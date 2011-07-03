مهدی رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اولین نمایشگاه بزرگ رسانه‌های دیجیتال استان قزوین با حضور تولید کنندگان برتر در حوزه‌ رسانه‌های دیجیتال در قزوین در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی قزوین برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر براساس فراخوان صادر شده شرکت‌های تولیدکننده در حال ثبت ‌نام هستند یادآورشد: پیش‌بینی می شود در این نمایشگاه 60 تولید کننده برتر در حوزه‌ رسانه ‌ای دیجیتال، فعالان در عرصه‌ زیرساخت‌های تلفن همراه و همچنین شرکت‌های فعال در حوزه‌ تولید بازی‌های کامپیوتری حضور یابند.

معاون فرهنگی، هنری اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین بیان کرد: شرکت‌هایی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت که فعالیت کاری مشخص داشته و دارای مجوز فعالیت از مرکز توسعه و ترویج فناوری‌های دیجیتال وزارت ارشاد باشند.

وی افزود: با توجه به اینکه مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی در دنیای کنونی حول محور رسانه‌های دیجیتال در حال شکل گرفتن است ناگزیریم در این زمینه سرمایه ‌گذاری کنیم و به طور حتم برپایی این‌گونه نمایشگاه‌ها ضمن فراهم آکردن محیطی مناسب برای شناخت ظرفیت‌های موجود در این حوزه در آشنا کردن بیشتر مردم با انواع رسانه‌ها و همچنین تقویت آن بسیار موثر خواهد بود.

اولین نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال استان قزوین از هجدهم تا بیست و چهارم تیرماه در محل نمایشگاه‌های بین المللی استان برپا می شود.

علاقمندان می توانند در این ایام همه روزه از ساعت 17 تا 22 از این نمایشگاه دیدن کنند.









