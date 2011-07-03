احترام پیروان ادیان به یکدیگر پایه سعادت بشر است

به گزارش خبرنگار مهر، در پیام حجت الاسلام علیرضا اعرافی به همایش "گفت‌وگوی اسلام و کنفوسیوس" در چین عنوان شده است: انتخاب موضوع اعتدال و زندگی مسالمت‌آمیز با محور گفتگوی اسلام و کنفوسیوس، به معنای این است که دانشوران، فرهیختگان و سیاستمداران دو کشور به خوبی دریافته‌اند که پایه و زیرساخت سعادت بشر و روابط ملت‌ها و دولت‌ها، گسترش گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و احترام به ادیان، مذاهب و مکاتب الهی و انسانی است.



رئیس جامعه‌المصطفی در این پیام تصریح کرده است: میانه‌‌روی، یکی از اصول مهم در نظام اخلاق تعاملی و بین‌المللی به شمار می‌رود.



وی ادامه داده است: در مکاتب و ادیان بزرگ جهان و شرق و در اسلام و کنفوسیوس نیز مورد عنایت است. در نظام اخلاقی اسلام، اعتدال و حد وسط از جایگاه بلندی برخوردار است و اساس فضایل اخلاقی بر این قاعده بنیان نهاده شده است.



گفتنی است در این همایش حجت‌الاسلام محمدجعفر علمی معاون پژوهش جامعه المصطفی العالمیه و حجت‌الاسلام غرویان از استادان برجسته حوزه علمیه و عضو هیئت علمی جامعه‌المصطفی همچنین حجت‌الاسلام رستمیان از دانشگاه ادیان و مذاهب از ایران با ارائه مقاله در موضوع همایش، به تبیین نظریه اعتدال، صلح و عدالت در اسلام پرداختند.



همچنین در این همایش، شرکت‌کنندگان ایرانی و چینی در دو گروه به تبادل نظر و گفتگو در زمینه‌های مختلف فرهنگی و پرسش و پاسخ در موضوعات مرتبط با همایش پرداختند.



در این میزگردها، استادان دانشگاه، پژوهشگران و دانشجویان چینی علاقه‌مندی خود را به آشنایی بیشتر با فلسفه اسلامی و جهان‌بینی اسلامی در حوزه‌های علمی، فرهنگی و اخلاقی ابراز داشتند.



برگزاری دومین همایش "گفتگوی اسلام و کنفوسیوس" در ایران



در حاشیه این همایش، ضمن توافق مسئولان دو دانشگاه برای برگزاری دومین همایش گفت‌وگوی اسلام و کنفوسیوس در بهمن‌ماه سال جاری در ایران، تفاهم‌نامة همکاری بین جامعه‌المصطفی و دانشگاه یون نن به امضا رسید.



توسعه ارتباطات، همکاری‌ها و تبادلات علمی-فرهنگی، اعطای فرصت‌های مطالعاتی متقابل به استادان و پژوهشگران، تبادل استاد و دانشجو، اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک و همکاری در زمینة ایجاد کرسی‌های علمی در موضوعات مورد نیاز طرفین، از جمله محورهای این تفاهم‌نامه است.



این تفاهم‌نامه به امضای حجت‌الاسلام صالح، معاون فرهنگی - تربیتی جامعه‌المصطفی و شیائو شیان، معاون دانشگاه یون نن، رسید.