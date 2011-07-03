70 درصد مواد مخدر قاچاق از پهنه جغرافیایی کرمان عبور می کند

موحد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از مجموع محموله های مواد مخدر که به کشور وارد می شوند 70درصد آنان از استان کرمان عبور می کنند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته 66 تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده که نسبت به 122 تن انواع مواد مخدر که در سال قبل از آن کشف شد کاهش چشمگیری داشته است.

وی یادآورشد: علت این کاهش 46 درصدی کشفیات، مربوط به کاهش مواد مخدر سنتی است که نسبت به سال قبل 49 درصد مواد مخدر سنتی کم شده است چرا که کشت مواد مخدر سنتی در افغانستان مکانیزه شده است.

وی افزود: در بحث دستگیری متهمین مواد مخدر 70 درصد افزایش دستگیری داشتیم به گونه ای که هشت هزار و 991 نفر افزایش دستگیری در سال 89 داشتیم که 293 نفر آنان قاچاقچی عمده بودند.

دادستان عمومی کرمان گفت: ظرف دو سال گذشته یعنی از آذر 88 تاکنون معادل هشت سال گذشته احکام شدید و قاطع در برخورد با متهمین مواد مخدر در استان صادر شده است.

وی در ادامه گفت: 17تن انواع مواد مخدر امسال کشف شده است که نسبت به سال قبل کاهش داشته است و در سه ماهه اول سال 90 نیز 22 تن انواع مواد مخدر در استان کشف شده است.

وی افزود: قیمت هر کیلو تریاک یک میلیون و 600 هزار تومان است که هر 13کیلو تریاک معادل یک کیلو کراک است.

دادستان عمومی کرمان گفت: از جمله مهم ترین اهداف قوه قضائیه در برخورد با مجرمین مواد مخدر مبارزه با سرشاخه ها و دستگیری این افراد است که خوشبختانه توفیقات خوبی در این زمینه داشتیم.

وی تاکید کرد: باید رابطه مصرف کننده با عرضه کننده را قطع کنیم و جایگزین کردن شربت متادون به جای تریاک در راستای همین هدف است.

وی ضریب امنیتی استان کرمان را مطلوب توصیف کرد و گفت: 12.4درصد در سال 89 نسبت به سال 88 کاهش رخدادهای ناامنی را داشتیم و در سه ماهه اول سال 90 نسبت به مورد سال قبل 36 درصد با ارتقا امنیت مواجه بودیم.

