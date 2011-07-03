دبیرکل حزب الله لبنان شامگاه شنبه یازدهم تیرماه در سخنان مهمی به افشاگری درباره مسائل پشت پرده دادگاه ترور رفیق الحریری و اهداف خطرناک طراحان این دادگاه پرداخت و تاکید کرد نشانه های صدور این کیفرخواست پس از جنگ 33 روزه 2006 که با شکست رژیم صهیونیستی در برابر رزمندگان مقاومت لبنان همراه بود، نمایان شد و کسانی که این دادگاه را تشکیل داده اند، در حقیقت مقاومت و جبهه حامیان آن یعنی ایران و سوریه را هدف قرار داده اند.



نصرالله تلاش برای مخدوش شدن وجهه مقاومت در میان مردم لبنان و دیگر ملتهای مسلمان و آزاده که پس از پیروزی در جنگ 33 روزه محبوبیت دوچندانی پیدا کرده است، برنامه ریزی برای ایجاد فتنه طایفه ای و مذهبی در لبنان و در نهایت حذف مقاومت و زمینه سازی برای نفوذ رژیم صهیونیستی و سلطه آمریکا بر لبنان را از مهمترین اهداف تشکیل دادگاه بین المللی لبنان دانست.



دبیرکل حزب الله با ارائه اسناد و مدارک قاطع که در خلال سخنانش پخش می شد، بار دیگر به فرضیه دست داشتن رژیم اسرائیل در ترور نخست وزیر فقید لبنان اشاره کرد و البته از اینکه دست اندرکاران این دادگاه به مستندات ارائه شده از سوی حزب الله وقعی ننهادند، به شدت انتقاد کرد و آن را دلیلی بر سیاسی کاری دادگاه و خطرناک بودن اهداف پشت پرده آن دانست.



اوج افشاگری نصرالله مربوط به انتقال رایانه ها و تجهیزات وابسته به کمیته تحقیق ترور رفیق الحریری به تل آویو و از آنجا به لاهه مقر دادگاه ویژه لبنان بود.



نصرالله استفاده نکردن دادگاه از مشاوران و کارشناسان بی طرف و وجود ارتباط میان آنها با سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و تعلق خاطر آنها به رژیم اشغالگر قدس و علنی نبودن روند تحقیقات و درز اطلاعات مربوطه در رسانه های دشمن مقاومت را یکی دیگر از دلایل خود مبنی بر سیاسی بودن این دادگاه ذکر کرد.



وی مسیر برنامه ریزی شده برای دادگاه ویژه را فعالیت برای مخدوش کردن وجهه مقاومت و تلاش برای شعله ور کردن آتش فتنه در لبنان دانست و از اقدام برخی طرفها در صرف میلیونها دلار برای تحقق این اهداف شوم پرده برداشت.



وی همچنین از فساد مالی و اخلاقی اعضای تیم مسئول تحقیق درباره ترور رفیق الحریری و دریافت رشوه برای دادن اطلاعات مربوطه به رسانه های خاص پرده برداشت.



همزمانی سئوال برانگیز میان صدور کیفرخواست و آغاز به کار دولت جدید به ریاست نجیب میقاتی یکی دیگر از مباحثی بود که نصرالله در اثبات سخنانش مبنی بر سیاسی کاری دادگاه ویژه لبنان مطرح کرد، دبیرکل حزب الله به بهره برداری جریان اقلیت 14 مارس از اعلام کیفرخواست دادگاه اشاره کرد و البته به این جریان غربگرا هشدار داد که بازی بین المللی همیشه به نفع آنها نیست و آنها نباید بیش از این برای دولت میقاتی مزاحمت ایجاد و در راستای اهداف خطرناک بانیان و طراحان این دادگاه حرکت کنند.



نصرالله که طبق معمول با لحن جدی، مطمئن و با صلابت سخن می گفت، خطاب به گروههای سیاسی طرفدار غرب و دادگاه فرمایشی و سیاسی ترور حریری تاکید کرد هیچ قدرتی در لبنان نمی تواند مبارزانی را که تاریخ درخشانی در نبرد مقدس با اشغالگران قدس دارند، به دادگاه آمریکایی اسرائیلی بکشاند.



نکته مهم دیگر افشاگری نصرالله درباره خلف وعده سعدالحریری نخست وزیر سابق لبنان بود که در یک یادداشت کتبی با مجموعه ای از تعهدات موافقت کرده بود، دبیرکل حزب الله قول داد در زمان مناسب، در این زمینه بیشتر افشاگری کند.



اطمینان بخشی نصرالله به مردم مقاوم لبنان و دوستداران جبهه مقاومت و توصیه به هوشیاری و احتیاط در برابر اقدامات تحریک آمیز جریان 14 مارس، یکی دیگر از نکات قابل توجه در سخنرانی شب گذشته وی بود، او به مردم مقاوم گفت نگران نباشند، چرا که این دادگاه و کیفرخواست صادره بخشی از جنگی است که لبنان را هدف قرار داده، جنگی که از زمان شکل گیری رژیم غاصب و نامشروع صهیونیستی در سرزمین فلسطین آغاز شده است.



او تاکید کرد کیفرخواست صادره برای مقاومت و حامیان آن غافلگیرکننده نبوده است و مقاومت در بهترین و قوی ترین حالت خود قرار دارد و هیچ قدرتی قادر نخواهد بود خدشه ای به آن وارد کند.



او با مظلوم خواندن شهید رفیق الحریری به سبب آنکه مدعیان این دادگاه را به بهانه روشن شدن قاتلان آن تشکیل داده اند اما در حقیقت نه تنها این هدف دنبال نمی شود بلکه این دادگاه برای فتنه افکنی و حذف مقاومت طراحی شده است، در پایان موضع رسمی و نهایی حزب الله درباره کیفرخواست صادره از سوی دادگاه بین المللی ویژه لبنان را اینگونه اعلام کرد : : ما این دادگاه و تحقیقات را آمریکایی اسرائیلی می دانیم و بر این اساس، کیفرخواست و هر گونه اتهام بی اساس و احکام باطل را نمی پذیریم و آن را تعدی آشکار به مقاومت و مبارزان شریف می دانیم و اجازه نخواهیم داد به کرامت و ارزش ما خللی وارد شود و اجازه نمی دهیم به امنیت و ثبات لبنان خدشه ای وارد شود.

دادگاهی سیاسی علیه مقاومت



"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل جهان عرب در خصوص سخنان شب گذشته دبیرکل حزب الله و تاثیرات آن بر آینده به مهر می گوید : اظهارات سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در مورد سیاسی بودن دادگاه رسیدگی به ترور رفیق الحریری نخست وزیر سابق لبنان نشان میدهد که این دادگاه صرفا با اهداف خاص سیاسی تشکیل شده است.



این دادگاه که با حمایت آمریکا و کمک 500 میلیون دلاری عربستان شکل گرفته، مسیری کاملا سیاسی برای حذف مقاومت اسلامی لبنان را طی کرده است.



دادگاه ابتدا انگشت اتهام را متوجه شماری از دولتمردان سیاسی و امنیتی لبنان و سوریه کرد، اما پس از چهار سال این افراد را تبرئه کرد.



جمیل السید رئیس سازمان امنیت، ریمون عازار مدیر کل اطلاعات ارتش، مصطفی حمدان فرمانده گارد جمهوری ،علی الحاج رئیس سابق امنیت داخلی لبنان و غازی کنعان وزیر کشور سابق سوریه ابتدا در مظان اتهام قرار داشتند، اما پس از چهار سال تبرئه شدند.



اغلب قضات این دادگاه به نوعی با لابی صهیونیستی ارتباط دارند و سیاستهای آمریکا و رژیم اسرائیل را عملیاتی می کنند.



دانیل بلمار دادستان کانادایی الاصل، دانیل فرانسس قاضی بلژیکی الاصل و دیتلیو ملیس رئیس آلمانی الاصل دادگاه رسیدگی به پرونده ترور رفیق الحریری هر سه یهودی هستند.



سید حسن نصر الله دبیرکل حزب الله در سخنرانی رادیو تلویزیونی خود با ارائه اسنادی ثابت کرد که این دادگاه غیر قانونی است وصلاحیت رسیدگی به ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان را ندارد.



اغلب حقوقدانان بین الملل تشکیل این دادگاه راغیر قانونی می دانند، زیرا در گذشته بشیر جمیل و رینه معوض روسای جمهوری لبنان، رشید کرامی نخست وزیر و کمال جنبلاط رهبر دروزیهای لبنان ترور شده اند، اما دادگاهی برای رسیدگی به ترور آنان تشکیل نشده است .



اکنون که دادگاه حکم بازداشت چهار نفر از مبارزان حزب الله را صادر کرده دبیرکل حزب الله با قاطعیت این حکم را غیر قابل اجرا توصیف کرد.



هدف دادگاه این است تا از رهگذر اتهام زنی به حزب الله برخی سنی های افراطی لبنان را به بهانه انتقام خون رفیق الحریری به مقابله با حزب الله وادار کند.



با توجه به توانایی غربی ها به ویژه آمریکا برای شبیه سازی حوادث تاریخی، بنابراین دادگاه با هدف ایجاد جنگ شیعه و سنی در لبنان اقدام به اتهام زنی علیه حزب الله کرده است.



اظهارات سید حسن نصرالله هر چند با سانسور رسانه های وابسته به رژیم عربستان مانند العربیه و"ام بی سی " روبرو شد، اما بسیاری از حقایق پشت پرده را روشن کرد.



به گفته هانی زاده، اکنون حزب الله با افشاگری اخیر دبیرکل این حزب توانست توطئه های آمریکا، غرب، رژیم صهیونیستی و جریان 14 مارس را نقش بر آب کند، زیرا سید حسن نصر الله همه طیفهای لبنانی را به خویشتنداری دعوت کرد.



گزارش : رضا مهری