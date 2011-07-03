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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

میرزاخانی:

فیلم کوتاه بسترساز تعلیم و تربیت است

فیلم کوتاه بسترساز تعلیم و تربیت است

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران در پیامی به جشنواره منطقه ای کوسالان گفت: فیلم کوتاه می تواند در جهت تعلیم و تربیت بستر سازی کند و زمینه انسان سازی را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام هاشم میرزاخانی به جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه کوسالان آمده است: حال که در فرخنده ایام بعثت پیامبر اکرم (ص)، پیام آور مهر و عدالت و امید قرار داریم از ساحت مقدس او مدد می جوییم و یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان فصل دوم را به یاد او معطر می کنیم، جشنواره ای که در آن امیدان آینده سینمای کشور حضور دارند.

در ادامه این پیام آمده است: انجمن سینمای جوانان ایران به عنوان خدمت گذار عرصه عکس و فیلم کوتاه کشور مفتخر است در این جشنواره با مدد و یاری استان هنرمند پرور کردستان میزبانی جوانانی را نماید که در عرصه عکس، پوستر فیلم، فیلمنامه و فیلم کوتاه فعالیت می کنند و با همت ایشان هر روز شاهد درخشش فرزندان عزیز این مرزو بوم هستیم،عرصه هایی که هر کدام محفل پیام هایی هستند که می توانند انسان را بر سر منزل مقصود هدایت نمایند و این همان رسالتی است که پیامبران همام بر دوش داشتند و هنرمندان با اقتدا به ایشان و ابزاری که حضرت حق به آنها اهدا نموده می توانند در جهت رشد و تعالی انسان از آن بهره برداری کنند.

یازدهمین دوره جشنواره منطقه ای سینمای جوانان ایران با عنوان "کوسالان" ویژه هنرمندان استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان، همدان، مرکزی، کردستان و کرمانشاه در چهار بخش فیلم کوتاه، فیلمنامه، عکس و پوستر فیلم در روزهای 14 تا 16 تیرماه 1390 در مجتمع فرهنگی هنری فجر در شهر سنندج برگزار می شود.

کد مطلب 1350478

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