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۱۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۱۶

انتخابات تایلند/

عقب نشینی وجاجیوا / خواهر شیناواترا پیروز شد

عقب نشینی وجاجیوا / خواهر شیناواترا پیروز شد

در حالی که "یینگلوک شیناواترا" پیروزی خود را به عنوان اولین نخست وزیر زن تایلند جشن می گیرد، "آبیسیت وجاجیوا" شکست خود را پذیرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، انتخابات پارلمانی تایلند با پیروزی قاطع حزب فئو تای به رهبری خواهر نخست وزیر تبعیدی این کشور به پایان رسید.

وی در پایان رای گیری امروز یکشنبه در بانکوک ضمن اعلام پیروزی خود گفت مردم تایلند به وی فرصتی جدید داده اند.
 
پیشتر نیز نخست وزیر کنونی تایلند با پذیرش شکست خود در انتخابات، پیروزی شیناواترا 44 ساله را به وی تبریک گفت. وجاجیوا همچنین مردم کشور را به آرامش و حفظ وحدت فراخواند.

بنا بر اعلام نتایج انتخابات پارلمانی پس از شمارش 92 درصد از آرا توسط کمیسیون انتخابات تایلند، اکثریت رای دهندگان نمایندگان حزب مخالف دولت را انتخاب کرده اند.
 
حزب فئو تای به رهبری خواهر کوچکتر تاکسین شیناواترا اکنون با تصاحب 260 کرسی از 500 کرسی پارلمان قادر به تشکیل دولت جدید است.
 
به این ترتیب یینگلوک شیناواترا با کسب اکثریت کرسی های پارلمان تایلند نخستین رئیس دولت در تاریخ این کشور می شود.
کد مطلب 1350492

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