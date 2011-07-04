علوم انسانی اصلی ترین گزینه تحول نظام آموزشی/ تحول با سرعت انجام نشود

بیژن نوباوه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تحول نظام آموزشی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی شخصاً به موضوع تحول در علوم انسانی ورود پیدا کرده اند و ضرورت ایجاد تغییرات در آموزش و پرورش و آموزش عالی را مورد تاکید قرار داده اند.

وی گفت: بسیاری از علوم انسانی ما امروز دارای منابع خارجی بوده و با نیاز جامعه همسو نیست. در حال حاضر به دلیل رشد این علوم جامعه تقاضای بشتری نسبت به منابع فکری برای آن دارد و به دلیل کمبود منابع، بیشتر به سمت منابع غربی می روند.

نوباوه افزود: نکته مهم در تحول در نظام آموزشی و از جمله علوم انسانی این است که اگر ما بخواهیم آن را به سرعت و بدون کار کارشناسی انجام دهیم از چاله به چاه افتادن است. پس تغییرات باید با یک مطالعه عمیق و چند جانبه انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت تحول نظام آموزشی ، خاطرنشان کرد: اهمیت این طرح در حدی است که در برخی از کشورهای پیشرفته، بند بند این تحول نظام آموزشی با روندی کند مورد بررسی قرار می گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: در همین زمینه ما باید ارتباط علمی و پژوهشی ایران را با سایر کشورها به شکل مناسب اداره کنیم. این درست است که ما هنوز از سوی برخی از کشورها در تحریم هستیم و نمی خواهند ما رشد کنیم اما باید از معنای مثبت ارتباطات علمی به بنع خود برداشت کنیم.

نوباوه گفت: همانطور که عده ای در دنیا سعی می کنند ما را از نظر علمی منزوی کنند اما ما می توانیم با انجام سمینارهای علمی و حضور در مجامع علمی دنیا و نوشتن مقالات علمی به هدفی که داریم نزدیکتر شویم .