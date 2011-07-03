به گزارش خبرگزاری مهر؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدارمسئولین سازمان نظام صنفی رایانهای کشور آینده فناوری اطلاعات و بخش IT در کشور را روشن و امیدوارکننده خواند و با اشاره به مشکلات و موانع کنونی پیش رو ؛ تاکید کرد : برطرف شدن مشکلات و موانع صنعت بزرگ IT در کشور نیازمند حسننیت و اراده مسئولین اجرایی و ناظر در بخش میباشد.
آیتالله هاشمی رفسنجانی همچنین در این دیدار از تدوین سیاستهای کلی نظام در بخش IT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و ضمن اشاره به اینکه این بخش یکی از اولویتهای سیاستگذاری و تصمیمگیری در کشور است ؛ افزود: سیاستهای کلی بخش فناوری اطلاعات و IT تدوین و خدمت مقام معظم رهبری ارسال شده است که میتواند راه برای توسعه بیش از پیش این صنعت پیشرو هموار گردد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به نظارتهای سفت و سخت اعمال شده در فناوری اطلاعات در کشور گفت: اگرچه نظارت در بخش محتوای اینترنت ضروری و لازم است، اما در بخش دسترسی و سرعت ما میتوانیم گامهای بلندی برداریم تا عقبماندگیها نسبت به کشورهای منطقه را تا حد قابل قبولی جبران کنیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رقابت دولت با بخش خصوصی در حوزههای گوناگون، به خصوص فناوری اطلاعات را مفید ندانست و گفت: یکی از راههای ایجاد گسترش اشتغال در کشور واگذاری بیش از پیش امور به مردم و بخش خصوصی است و این دو بخش نشان دادهاند که همواره قابل اعتماد بوده و پیشرفت، توسعه و سعادت کشور را مدنظر دارند.
در ابتدای این دیدار مهندس رحمتی رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با ارائه گزارشی از شکلگیری و فعالیت این تشکّل به طرح موضوع در خصوص موانع و مشکلات پیش روی این صنعت پرداخت و کندی اجرای برنامهها و راهبردها، ضعف رقابت در بازار IT، ناعادلانه بودن امتیازات بخش دولتی و خصوصی، کمتوجهی در بخش قانونگذاری و عدم حساسیت نمایندگان به این بخش و تحریمهای موجود را بخشی از مشکلات پیش روی صنعت IT کشور دانست.
در ادامه مهندس قمی دبیرکل این تشکل نیز با اشاره به اینکه از میان ۳۲ شرکت برتر جهان ۱۴ شرکت در حوزه IT فعالیت دارند و ۸۰ درصد مشاغل جدید ایجاد شده در جهان در حوزه فناوری اطلاعات بوده، به اهمیت روزافزون این صنعت در دنیا پرداخت و گفت: در رکود اقتصادی اخیر دنیا تنها بخشی که وارد ضرردهی نشد و همچنان فعال و پویا بود، بخش IT بود.
نظر شما