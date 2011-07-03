لوح فشرده فرهنگ جامع روایات پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) در قم تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر ارتباطات و تبلیغات مرکز نور بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تولید لوح فشرده فرهنگ جامع روایات پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) خبر داد و افزود: این لوح فشرده با عنوان"جامع الاحادیث 3"، حاوی متن کامل 393 عنوان کتاب در 963 جلد از منابع روایی شیعه به همراه ترجمه و شرح می باشد که به سه زبان عربی، انگلیسی و فارسی عرضه شده است.



غلامرضا رحمانی با اشاره به اینکه این لوح فشرده نسخه تکمیل شده جامع الاحادیث 5/2 می باشد، ادامه داد: در نسخه پیشین کاربران و محققان با 187عنوان کتاب در قالب 442 جلد کتاب و از امکانات محدودتری برخوردار بودند که در نسخه جدید سعی شده است علاوه بر تنوع ابزار پژوهشی به منابع و غنای آن افزوده گردد.



وی به معرفی موضوعات این لوح پرداخت و گفت: ادعیه و زیارات، اخلاق، تاریخ، تفسیر، جوامع حدیثی، فقه، فضایل، کلام و رجال همراه با مشاهده ترجمه ها و شروح در کنار متن کتاب اصلی از جمله مطالب این نرم افزار مذهبی است.



رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به قابلیت های لوح فشرده جامع الاحادیث اشاره کرد و افزود: جستجو از طریق ریشه کلمات، جستجوی ساده و پیشرفته در متون برنامه ، ساده سازی محیط جستجو(ارائه جستجوی همزمان ترکیبی، الگو و ریشه)، دسترسی به تفسیر آیات در دامنه احادیث عرضه شده از قابلیت های پژوهشی این لوح است.



مدیر ارتباطات و تبلیغات مرکز نور ارائه اطلاعاتی ارزشمند درباره کتب، مولفان و نسخه شناسی متون برنامه را از دیگر بخش های این لوح دانست و افزود: کاربران می توانند ذخیره دامنه های تعریف شده از سوی خود را در سه محیط "نمایش"،"جستجو" و "آیات در کتب" داشته باشند.



وی اضافه کرد: همچنین کاربران می توانند متن کامل 10 دوره لغت نامه عربی و فارسی در 62 جلد با قابلیت جستجو را در این لوح فشرده در دسترس داشته باشند.



