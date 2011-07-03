به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جهانپناه در این رابطه اظهار داشت: مرحله مقدماتی مسابقات هندبال دانشآموزان مقطع ابتدایی کشور که با شرکت 20 در خرمآباد برگزار شد، پایان یافت و 8 تیم راه یافته به مرحله بعد مشخص شدند.
وی ادامه داد: در پایان مرحله مقدماتی از گروههای چهارگانه تیمهای قزوین، زنجان، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، کهکیلویه و بویراحمد، فارس و مرکزی موفق به صعود شدند.
رئیس انجمن هندبال وزارت آموزش و پرورش افزود: مرحله یکچهارم نهایی این رقابتها صبح دوشنبه 13 تیر در سالن سه هزار نفری ولیعصر خرمآباد به صورت حذفی برگزار میشود.
جهان پناه با اشاره به نتایج دور پنجم مسابقات مقدماتی هندبال مقطع ابتدایی کشور، گفت: در این مسابقات تیم های فارس، همدان، اصفهان، تهران، خوزستان، خراسان رضوی، قزوین و زنجان بر حریفان خود غلبه کردند.
بنابر این گزارش، تیم هندبال دانشآموزان مقطع ابتدایی لرستان که از تجربه کمی برای حضور در مسابقات برخوردار بود، با چهار شکست متوالی در گروه خود پنجم شد و از صعود به مرحله بعد بازماند.
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