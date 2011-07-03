  1. بین الملل
هزینه 3.7 میلیون یورویی جنگ لیبی برای آلمان

شرکت دولت آلمان در جنگ لیبی تا کنون 3.7 میلیون یورو هزینه داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، هر چند آلمان مستقیما در حملات نظامی ناتو به لیبی شرکت نداشته، اما این جنگ تا کنون برای این کشور میلیونها یورو هزینه داشته است.

"توماس کسندی" نماینده پارلمانی وزارت دفاع آلمان با اعلام این خبر گفت این هزینه ها صرف پشتیبانی از حملات نظامی ناتو به لیبی شده است. بر این اساس، آلمان به عنوان یکی از اعضای پیمان آتلانتیک شمالی موظف به تامین 15 درصد از هزینه لشکرکشی ناتو به لیبی است.
 
گفتنی است در مجموع حملات هوایی و تحرکات نظامی ناتو در لیبی تا کنون 23.7 میلیون دلار هزینه روی دست اعضای این پیمان گذاشته است.
