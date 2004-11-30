سرگرداني مردم براي ثبت پلاك خودرو در تهران

به گزارش خبرنگار اجتماعي "مهر"، مهندس اميررضا واعظ آشتياني با اعلام اين مطلب در جلسه امروز شوراي شهر افزود: راهنمايي و رانندگي چندي پيش اعلام كرده بود كساني كه مي خواهند خودروهاي مدل 80 تا 83 را مورد معامله قرار دهند بايد براي تعويض پلاك اين خودروها به مراكزي كه از سوي اين نهاد مشخص شده مراجعه كنند.

وي در عين حال خاطر نشان ساخت: از سوي ديگر سازمان ثبت اسناد اعلام كرده است هرگونه نقل و انتقال رسمي و قانوني بايد در دفاتر ثبت اسناد و مدارك ثبت شود و ديوان عدالت اداري نيز راي بر اثبات ادعاي سازمان ثبت اسناد داده است.

خزانه دار شوراي شهر تهران گفت: اختلاف نظر در خصوص نقل و انتقال خودرو در تهران موجب سرگرداني و بلاتكليفي شهروندان شده است.

آشتياني با اشاره به آمار منتشره در خصوص پلاك شدن بيش از 700هزار خودرو از سال 80 تا 83 در تهران، افزود: اگر يك درصد از اين تعداد خودرو در تهران معامله شود، روزانه بيش از 7 هزار دستگاه خودرو بايد در تهران به ثبت برسند. بنابراين اختلاف اين دو ارگان روزانه بيش از 7 هزار شهروند را سرگردان كرده است.

عضو شوراي اسلامي شهر تهران در عين از مراجعه مردم سرگردان به شوراي شهر براي رفع اين مشكل خبر داد.