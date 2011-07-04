جلوی برداشت غیرمجاز مصالح از حریم رودخانه ها در هرمزگان گرفته شود

جعفر زیرراهی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: این شرکت تدابیر ویژه ای برای جلوگیری از برداشت مصالح از رودخانه ها در سطح استان اتخاذ کرده است.

وی ادامه داد: باید با تدوین و اجرای قوانین سخت گیرانه، از برداشت غیر مجاز مصالح از حریم و بستر رودخانه ها جلوگیری کرد.

زیرراهی گفت: صیانت و حفاظت از حریم و بستر رودخانه ها بر اساس قانون بر عهده شرکت آب منطقه ای به نمایندگی از وزارت نیرو است.

وی با بیان اینکه شهروندان استان با مشاهده هرگونه تعرض و تجاوز به حریم و بستر رودخانه ها باید گروه های گشت و بازرسی شرکت را مطلع کنند، افزود: حفاظت از حریم و بستر رودخانه های استان بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست.

مدیرعامل آب منطقه ای هرمزگان با اشاره به همکاری شرکت آب منطقه ای با مراجع قضایی استان گفت: پرونده های تخلف تمامی معادنی که دارای برداشتهای غیر مجاز بوده اند تکمیل و به مراجع قضایی ارسال شد.

به گفته زیرراهی تقاضا برای دسترسی به معادن رودخانه ها افزوده شده که این عامل نباید باعث تصمیم گیری غیر کارشناسی شود و کانونهای تصمیم گیر باید مراقب باشند تا اینگونه تراکم تقاضاها موجب تخریب محیط زیست رودخانه ها نشود.