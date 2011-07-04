انباشت زباله در پارک ملی خبر/ هشدار نسبت به شیوع بیماریهای عفونی

به گزارش خبرنگار مهر، پارک ملی خبر یکی از مهمترین مناطق گردشگری در غرب استان کرمان و در شهرستان بافت است این منطقه در واقع مهمترین ذخیره گاه جانوری و گیاهی جنوب شرق کشور محسوب می شود که پناهگاه بسیاری از حیوانات در حال انقراض از جمله یوزپلنگ، عقاب طلایی ، گوره خر و آهو و هوبره و همچنین گیاهان منحصر بفرد است.

این پارک که کلکسیونی از آثار طبیعی را در خود جای داده است در سال 50 به عنوان منطقه حفاظت شده ثبت شد و در سال 70 نیز به عنوان منطقه نمونه گردشگری در فهرست آثار یونسکو ثبت شده است.

این منطقه حفاظت شده تنها 470 نوع گونه گیاهی منحصر بفرد را از اقلیمهای مختلف در خود جای داده است و 149 هزار و 982 هکتار وسعت دارد و به آن به عنوان یک منطقه توریستی نگاه می شود بطوریکه گفته می شود 65 درصد این پارک توان توریست پذیری دارد و 16 درصد توریست پذیری متمرکز از توانایی های این منطقه محافظت شده است.

اما باید به این نکته نیز توجه کرد که این مجموعه که به گوهری در کویر می ماند شامل ‪شش ‬درصد گونه‌های گیاهی، ۱۵‬درصد پستانداران و ‪۲۰‬درصد گونه‌های پرندگان کشور است و حفاظت از این مجموعه مهمترین وظیفه مسئولان و مردمی است که برای گردش و تفریح به این پارک ملی روی می آورند.

انباشت زباله در منطقه محافظت شد!/ طبیعت قربانی گردشگری غیر مسئولانه

طی سالهای اخیر بر اثر غفلت صورت گرفته این پارک قربانی توریست و گردشگر پذیری شده است و در صورت ادامه روند فعلی حداقل در مناطقی که به صورت متمرکز اقدام به توریست پذیری می کنند فاجعه ای در این پارک روی خواهد داد.

هم اکنون این پارک به یکی از مقاصد اصلی گردشگران استان کرمان و استانهای مجاور تبدیل شده است و از سوی دیگر شیوخ عرب و حاشیه نشینان خلیج فارس نیز توجه ویژه ای به این منطقه گردشگری به خصوص برای شکار دارند.

عدم برنامه ریزی مناسب در نگهداری این ذخیره گاه غنی استان کرمان موجب انباشت شدن زباله های گردشگران و ساکنان این منطقه شده است به گونه ای که در مناطق مختلف زباله های مختلف به روی هم انباشت شده و علاوه بر اینکه منظره نا خوش آیندی را به وجود اورده است به شدت اکوسیستم منطقه را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.

در استان کویری کرمان یک درخت در برخی مناطق استان حکم کیمیا دارد و ادامه رویه فعلی و تجمع زباله های می تواند آینده این پارک ملی به عنوان یکی از مناطق ثبت شده در یونسکو را تحت تاثیر منفی قرار دهد

این درحالی است که در استان کویری کرمان یک درخت در برخی مناطق استان حکم کیمیا دارد و ادامه رویه فعلی و تجمع زباله های می تواند آینده این پارک ملی به عنوان یکی از مناطق ثبت شده در یونسکو را تحت تاثیر منفی قرار دهد.

از سوی دیگر رودخانه خبر که مهمترین منبع آبی در این منطقه گردشگری محسوب می شود نیز در معرض آلودگی های شدید زیست محیطی ناشی از زباله های ساکنان و گردشگران قرار گرفته است.

روزانه 2000 گردشگر از پارک ملی خبر بازدید می کنند/ زباله ها در طبیعت رها می شود

در حالیکه روزانه دو هزار نفر از این پارک ملی بازدید می کنند در بسیاری از مناطق این پارک امکانات اولیه گردشگری مهیا نیست و هیچ سامانه خاصی نیز برای جمع آوری زباله های گردشگران و دفن آنها وجود ندارد و اگر هر یک از گردشگران تنها نیم کیلو زباله تولید کنند این منطقه محافظت شده که تمام عرصه های طبیعی آن باید تحت حفاظت کامل محیط زیست باشد روزانه پذیرای یک تن زباله خواهد بود و این درحالی است که زباله تولیدی توسط ساکنان روستاهای موجود در این منطقه نیز در نظر گرفته نشده است.

لزوم رسیدگی فوری مسئولان/ خبر کویر می شود

این آمار عمق فاجعه ای که در خبر در حال شکل گرفتن است را نشان می دهد که نیازمند رسیدگی فوری توسط مسئولان است در غیر این صورت به زودی خبر نیز به مجموعه کویر کرمان خواهد پیوست و تنها خاطره ای در اذهان مردم خواهد شد.



عدم کنترل بهداشتی و تجمیع زباله های به صورت کاملا غیر بهداشتی در این منطقه به مرحله هشدار رسیده و احتمال شیوع بیماریهای عفونی شدت یافته است مدیرشبکه بهداشت بافت وضعیت بهداشتی در مناطقی که شاهد تجمع زباله شده است به حدی وخیم است که مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافت در جلسه ای اضطراری در فرمانداری این شهرستان از احتمال شیوع بیماریهای عفونی در منطقه به دلیل انباشت زباله خبر داد.

محمد شکوهی ادامه داد: عدم کنترل بهداشتی و تجمیع زباله های به صورت کاملا غیر بهداشتی در این منطقه به مرحله هشدار رسیده است.

وی با اشاره به افزایش استقبال گردشگران استانهای مجاور از پارک ملی خبر گفت: به هیچ وجه امکانات موجود در زمینه گردشگری با تعداد بازدید کنندگان مطابقت ندارد و تلاشها برای کنترل وضعیت بهداشتی از جمله بازرسیها به همین دلیل جوابگوی نیاز منطقه نیست.

این مسئول با اشاره به انباشت زباله ها در پارک ملی خبر ادامه داد: هم اکنون بحران در منطقه ایجاد شده است و دلیل آن نیز عدم وجود سیستم فاضلاب مناسب، عدم دفن زباله های تولیدی توسط گردشگران و ساکنان منطقه و افزایش این زباله ها و نبود متولی برای ساماندهی به این وضعیت است.

احتمال شیوع بیماریهای عفونی

شکوهی به شرایط نامطلوب بهداشتی در این مناطق اشاره کرد و نسبت شیوع بیماریها عفونی در منطقه گردشگری خبر هشدار داد.

بخشدار مرکزی بافت نیز از کمبود اعتبارت و امکانات موجود برای پاکسازی منطقه خبر داد و خواستار توجه بیشتر مسئولان به این امر شد.

حجم گردشگران هر روز بیشتر می شود و امکانات جوابگو نیست

علی جهانی ادامه داد: دهیاران با توجه به امکانات و توانی که در اختیار دارند تمام سعی خود را برای ساماندهی منطقه می کنند اما حجم گردشگران آنقدر بالا است که امکان پاکسازی مناطق از زباله ها وجود ندارد.

این مسئول محلی افزود: باید برنامه ریزی ویژه ای برای حل این مشکل انجام شود و فرهنگ سازی لازم نیز در بین گردشگران به وجود آید زیرا در صورت ادامه تولید زباله در منطقه با مشکل روبرو خواهیم شد.



محمد خوارزمی بخشدار منطقه خبر نیز وضعیت کنونی را موجب نارضایتی ساکنان خبر دانست و از بروز وضعیت موجود در پارک ملی خبر ابراز نارضایتی کرد.



وجود زباله ها در فضای باز بزودی حجم وسیعی از آب رودخانه خبر را نیز آلوده خواهد کرد بخشدار خبر وی ادامه داد: فرهنگ سازی راهکار اصلی حل این مشکل است و هر گردشگر باید بداند زباله تولیدی در منطقه را نباید در منطقه رها کند زیرا این سرمایه ملی متعلق به همه مردم است و با این کار یک قدم به سوی نابودی منطقه بر می دارد.

وی گفت: مشکل اصلی که هم اکنون وجود دارد اجاره باغها و خانه باغها به گردشگران است که از ابتدایی ترین امکانات بهداشتی نیز برخودار نیستند و درنهایت چنین وضعیتی به وجود می آید به همین دلیل از مردم منطقه نیز می خواهیم در این خصوص همکاری بیشتری داشته باشند.



وی با اشاره به آلودگیهای موجود در منطقه گفت: وجود زباله ها در فضای باز بزودی حجم وسیعی از آب رودخانه خبر را نیز آلوده خواهد کرد.

وی ادامه داد: عدم وجود مکانهای خاص برای شستشو و حتی کمبود سرویسهای بهداشتی و عدم حصار بندی منابع آبی از جمله چشمه ها و رودخانه های و قنوات موجود در منطقه از گذشته تا کنون موجب انباشت زباله شده است و در نهایت وضع کنونی ایجاد شده است.

رودخانه خبر در معرض آلودگی/ احتمال بیماریهای مشترک دام و انسان

این درحالی است که شبکه دامپزشکی شهرستان بافت نیز از وضعیت موجود گلایه مند است و به صف منتقدان از وضعیت کنونی پارک ملی خبر پیوسته است.

زهرا صادقی مسئول ادامه داد: ذبح غیر بهداشتی دام توسط گردشگران این نگرانی را به وجود آورده که شاهد بروز بیماریهای مشترک بین دام و انسان در منطقه باشیم.

وی اضافه کرد: متاسفانه مردم پس از طبح دام امحا و اهشام دام را در منطقه رها می کنند که این مسئله زمینه بروز بیماری است.

وی با اشاره به تعداد بالای ذبخ دام توسط گردشگران در هر روز، بروز مشکلات بهداشتی را به خصوص در حاشیه رودخانه اصلی که منبع اصلی آب منطقه است بسیار نگران کننده دانست.

وضعیت موجود نگران کننده است/ سهل انگاری مسئولان محلی

فرماندار بافت در خصوص وضعیت موجود در پاک ملی خبر می گوید: وضعیت موجود در این منطقه گردشگری نگران کننده است و باید هر چه سریعتر با برنامه ریزی لازم این مشکل برطرف شود.



یکی از دلایل بروز چنین وضعیتی سهل انگاری مسئولان محلی است و با توجه به افزایش روز افزون گردشگران به خصوص از استانهای جنوبی کشور باید هر چه زودتر در راستای حل این معضل چاره اندیشی شود فرماندار بافت محمد علی بهروز افزود: یکی از دلایل بروز چنین وضعیتی سهل انگاری مسئولان محلی است و با توجه به افزایش روز افزون گردشگران به خصوص از استانهای جنوبی کشور باید هر چه زودتر در راستای حل این معضل چاره اندیشی شود.

این مسئول ادامه داد: باید با برنامه ریزی مدت دار از جمله کوتاه مدت و بلند مدت زمینه را برای رفاه گردشگران و حفاظت از منطقه مهیا کنیم.

بهروز ادامه داد: اخذ مجوز ایجاد عوارضی در ورودی منطقه حفاظت شده خبر، ایجاد شبکه فاضلاب و تبدیل دهستان خبر به شهر در تقسیمات کشور و افزایش اعتبارات از ضروریات این منطقه است.

کارشناس گردشگری و یکی از طبیعت دوستان استان کرمان در گفتگو با مهر با ابراز تاسف از وضعیت موجود در مناطق گردشگری و عدم مسئولیت پذیری گردشگران گفت: باید فرهنگ سازی لازم در خصوص مسئولیت پذیری گردشگران در خصوص طبیعت را افزایش دهیم.

محمد جهانشاهی ادامه داد: به دلیل نبود این فرهنگ بعضا محیط زیست آسیبهای جدیدی دیده است و این مسئله به اکوتوریسم به عنوان یکی از مهمترین پتانسیلهای کرمان ضربه می زند.

گردشگری مسئولانه باید افزایش یابد

وی ادامه داد: در کنار این فرهنگ سازی باید درک را در خصوص گردشگری مسئولانه و اهمیت آن افزایش دهیم زیرا چنین وضعیتی مستقیما به محیط زیست ضربه خواهد زد.

این مسئول افزود: طی سالهای اخیر عوامل انسانی و دخالتهای انسانها از یک سو و همچنین خشکسالی مشکلات فراوانی را به جا گذاشته است و این درحالی است که در بسیاری از کشورها که از آثار تاریخی برخوردار نیستند با تکیه بر طبیعت گردی در آمدهای هنگفتی را نصیب خود کرده اند و در عین حال به شدت این منابع طبیعی محافظت می کنند.

سکوت همیشگی محیط زیست