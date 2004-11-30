به دايي افتخار مي كنم؛ اما ترسي از مقابله با او ندارم

سپهرحيدري مدافع گلزن ذوب آهن با بيان اين مطلب درگفتگو با" مهر" اظهارداشت: رويارويي مهاجمان با مدافعان درهربازي امرطبيعي است ومن بعنوان مدافع درقالب تاكتيك تيم ودستورمربيان برروي حركات همه مهاجمان حريف دقت لازم را دارم تا درحيطه وظايف خود فرصتهاي گلزني مهاجم حريف را بگيريم.

حيدري با اشاره به مصاف هفته يازدهم ذوب آهن مقابل صبا باتري خاطرنشان كرد: دربازي مقابل صبا باتري رويارويي خط دفاع ما با مهاجمي چون علي دايي نكته قابل توجهي است. ضمن آنكه من افتخارمي كنم درمقابل اين مهاجم ركورد شكن وملي پوش قرارگيرم، اما به هيچ وجه ترسي از مقابله با دايي ندارم وتمام توانم را بكارمي گيرم تا وظيفه خود را همچون ديدارهاي گذشته انجام دهم.

مدافع ذوب آهن كه طي 10 ديدارگذشته تيمش درمصاف با برق شيرازواستقلال موفق به گلزني شده است، با بيان اينكه كيفيت چهارمين دوره ليگ برترافزايش پيدا كرده است، تصريح كرد: نسبت به سال گذشته بازيهاي نزديكتري را شاهد هستيم بطوري كه همه تيمها با شناخت كافي درمقابل يكديگرصف آرايي مي كنند وطبيعي است با اين وضعيت رقابتها قابل پيش بيني نباشد.

حيدري درپايان حضور ذوب آهن درمكان دوم جدول را ثمره تلاش بازيكنان، كادر فني وباشگاه ذوب آهن دانست وتاكيد كرد: بازيكنان ذوب آهن براي آنكه درادامه راه ليگ برتردچارلغزش نشوند به مكان خود درجدول ليگ برترتوجهي ندارند.