ارايه خدمات بهداشتي و درماني به مردم ، عادلانه نيست

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر غضنفر ميرزا بيگي در اين همايش ضمن بيان اين مطلب افزود: از مجلس كه شعار عدالت محوري را سر لوحه كارهاي خود قرار داده اند مي خواهيم كه به تقسيم عادلانه خدمات بهداشتي و درماني به مردم جامعه توجه ويژه اي داشته باشند.

وي تصريح كرد: متاسفانه در بحث بهداشت و درمان به جاي حركت در بستر سلامت و توسعه سلامتي در جاده پر پيچ و هم بيماري ها و درمان حركت مي كنيم، به عبارتي بيمار محوريم و به دليل عدم تعريف نظام هاي سلامت ملي و محلي و منطقه اي و بي توجهي به نقش نيروهاي تاثيرگذار در امر درمان معادله اي چند مجهولي درست كرده ايم كه به دليل دادن اطلاعات غلط نمي توانيم آن را به درستي حل كنيم.

رييس سازمان نظام پزشكي خاطرنشان كرد: پرستار عدد و وزنه اي است كه در معادلات بهداشت و درمان جامعه بايد جايگاهش رعايت شود.

وي در رابطه با درمان بيماران گفت: ما در حال حاضر در مرحله انفعال و شكست حركت مي كنيم. در ميان پزشكان وجود بيماري يعني شكست علم پزشكي و ما در اين مقوله در حال حركت هستيم و تبديل به مجموعه اي براي تجارت دارو و لوازم پزشكي شده ايم.

ميرزابيگي افزود: در كشور ما بيماران به شدت وابسته به دارو هستند. اين در حالي است كه ما بر خلاف كشورهاي دنيا منتظر نشسته ايم تا مردم براي گرفتن خدمات به سمت ما بيايند در حالي كه در همه جا اين خدمات است كه به سمت مردم مي رود.

وي ضمن بيان مغايرت خدمات با نيازهاي جامعه گفت: در سال 1410 هجري شمسي كشور ما با انفجار سالمندي رو به روست با اين اوصاف ما چه پيش بيني براي ارايه خدمات به اين افراد كرده ايم، در حال حاضر چند درصد از خدمات مورد نياز مردم را در اختيار آن ها قرار داده ايم؟

رييس سازمان نظام پرستاري با عنوان اين مطلب كه در حال حاضر 145 دانشكده پرستاري با 176 برنامه آموزشي در حال فعالند تصريح كرد: با اين اوصاف هنوز پرستاران ما اجازه حضور در هر سه سطح بهداشت و درمان و توانبخشي را ندارند، يكي به دليل كمبود امكانات و ديگري به دليل كمبود نيروي انساني كه اميدواريم هر چه زودتر اين مشكل با وجود پرستاران زبده حل شود.

در اين همايش همچنين رييس مركز پژوهش هاي مجلس ضمن تشكر از زحمات پرستاران گفت: همه ما مي دانيم كه شرايط كاري شما بسيار سخت است اما اين سختي نبايد باعث شود كه از رفعت پرستاران نسبت به بيماران كاسته شود.

دكتر توكلي از پرستاران خواست نگذارند مسايل و مشكلات كاري باعث شود كه آن ها از كارايي خود و رسيدگي به بيماران كم كنند.

وي گفت: همه ما مي دانيم كه شما با مشكلات عديده اي دست و پنجه نرم مي كنيد ما هنوز در بحث مديريت دولتي و خصوصي با مشكلات عديده اي رو به رو هستيم. زماني كه عده اي مي خواستند نظام دولت سالاري راه بياندازند و همه چيز را دولتي كنند ما مخالفت كرديم و به اشتباه ما را طرفدار سرمايه داري خطاب كردند و حالا هم كه بحث سپردن سازمان ها و ارگان ها به بخش خصوصي است تفريط مي شود.

دكتر توكلي تصريح كرد: ما در نظام مديريتي خود با افراط و تفريط مواجه ايم و اين خود باعث بروز مشكلات زيادي مي شود.

وي افزود: پرستاري را مي شناسم كه در بخش خصوصي مشغول به كار است و چون در قرارداد او شركتي قيد شده است او پايه حقوق يك كارگر را دارد يعني ماهي 106 هزار تومان!

رييس مركز پژوهش هاي مجلس با اشاره به اين موضوع گفت: بايد سعي كنيم مشكلات را با كمك هم حل و فصل كرده و از بروز اختلافات بكاهيم.

دكتر توكلي در پايان خاطر نشان كرد: مجلس تمام تلاش خود را مي كند تا پرستاران به حقوق حقه خود برسند.