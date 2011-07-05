اخبار کوتاه ورزشی از یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، 34 نفر از آقایان تکواندوکار یزد موفق به دریافت کمربند قرمز شدند.

آزمون دوره 203 کمربند قرمز دان یک و دان دو آقایان در سالن شهید شیخی مجموعه ورزشی شهید پاکنژاد یزد برگزار شد.

در این آزمون 54 نفر ازآقایان تکواندو کار یزدی شرکت کردند که از این تعداد 34 نفر موفق به دریافت کمربند قرمز شدند.

برگزاری مسابقات تکواندو انتخابی استان

مسابقات تکواندو انتخابی استان در رده های سنی مختلف در یزد برگزار خواهد شد.

سرپرست هیئت تکواندو استان با اعلام این خبر گفت: مسابقات تکواندو انتخابی استان 23 و 24 تیر ماه در رده های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بانوان و آقایان برگزار می شود.

محمود عالیشوندی افزود: نفرات برتر در هر رده سنی با مربیان جدید برای آمادگی بیشتر جهت حضور در مسابقات کشوری اردوی آمادگی برگزار خواهند کرد.

وی از عقد قرارداد هیئت تکواندو با مربیان جدید برای رده های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان خبر داد و گفت: محمد رضا بابایی و محمد امین امیدیان به مدت سه ماه هدایت این تیم ها را بر عهده دارند.

درخشش اسکواش بازان یزدی در مسابقات جونیور تهران

بانوان اسکواش باز یزدی در مسابقات جونیور تهران خوش درخشیدند.

فروغ سر استاد و نگین نجاریان دو اسکواش باز یزدی در مسابقات اسکواش جونیور تهران در رده های سنی زیر 19 سال و زیر 15 سال توانستند بر سکوی دوم بایستند و نایب قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.