محمدرضا نصیری نژاد به خبرنگار مهر گفت: با توجه به بهای بالای بلیت سینما و تورمی که در جامعه وجود دارد، افزایش روزهای بلیت نیم‌بهای سینما می‌تواند به نفع سینماداران و تماشاگران فیلم‌ها باشد، اما نوع فیلم مهم است و هر فیلمی در جذب مخاطب موفق نیست. در مورد فیلم سینمایی "ورود آقایان ممنوع" که این روزها روی پرده است می توان به وضوح دید که مردم در روزهای نیم بها دو برابر به سینماها می آیند.

وی ادامه داد: این فیلم پنج شنبه و جمعه ها هفت میلیون تومان در سینما قدس فروش دارد و روزهای سه شنبه که بلیت سینماها نیم بها است فیلم سه میلیون تومان فروش می کند که رقم قابل قبولی است. همکاری شهرداری منطقه شش برای نصب بیلبوردهای فیلم موثر بود و خوشبختانه این کمدی سالم در جذب مخاطب موفق بوده است.

مدیر سینما قدس درباره اکران فیلم های ماه رمضان گفت: این طرح در سال 88 موفق بود اما در سال 89 چندان موفق نبود، طرح اکران ماه رمضان می تواند با برنامه ریزی مفید و موثر به یکی از مهمترین طرح‌های سال سینما تبدیل شود اما گاهی انتخاب نادرست فیلم ها به اجرای موفق این طرح لطمه می زند.

وی افزود: امیدوارم با اجرای طرح بلیت نیم بها در دو روز و همچنین نمایش فیلم های پرمخاطب در ماه رمضان طی ماههای آینده سینماها شاهد جذب مخاطب بیشتر باشند و سالن ها رونق بگیرند.