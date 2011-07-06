نریمانی: باید کارهای ایرانی هم به مانند آثار خارجی دیده شوند

کوروش نریمانی درباره تأکید به بازتولید نمایش‌های ایرانی موفق در مجموعه تئاتر شهر و درست بودن این روند و انتخاب به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه تئاتر ما شرایط مشخصی ندارد و هر تغییر مدیریت تغییر سیستم را به همراه دارد. اول باید دید منظورمان از بازتولید چیست. من همیشه موافق این امر بودم که نمایش‌ها تا زمانی که ظرفیت جذب تماشاگر را دارند باید اجرا شوند.



وی معتقد است شیوه درست اجرا این است که گروه نمایشی در سالنی مشخص تا زمانی که توانایی جذب مخاطب را دارد به اجرای خود ادامه دهد که این امر در تئاتر ایران به دلیل کمبود سالن میسر نیست. این کارگردان تئاتر یادآور شد: نمایش "شوآیک" با وجود استقبال تماشاگران تنها 18 اجرا داشت. نباید یک نمایش تولید و اجرا شود و پس از آن فراموش شود.



نریمانی ادامه داد: چرا برای نمایشنامه‌های خارجی همیشه این فضا و امکان وجود داشته که بارها و بارها تولید و اجرا شوند اما این امکان برای نمایشنامه‌های ایرانی فراهم نشده است؟ احساس می‌کنم ما همیشه خود را گرفتار تصمیم گیری مدیران و کمبود سالن‌ها کرده‌ایم.



کارگردان نمایش‌های "والس مرده‌شوران" و "جن‌گیر" تأکید کرد: در حال حاضر شرایط برای تصویب متون کمدی مهیا نیست. نمایشنامه‌های "دون کامیلو" و "والس مرده‌شوران" که جایزه ادبی سال را گرفتند و مخاطب زیادی را در زمان اجرا جذب کردند اجازه چاپ ندارند. وقتی این اتفاق برای نمایشنامه‌هایی که اجرا شدند می‌افتد چه امیدی برای چاپ و تولید و اجرای اثر جدیدی داشته باشم.



این نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر معتقد است هنرمندی که شغل و حرفه‌اش تئاتر است باید از این راه منتفع شود. نریمانی تصریح کرد: وقتی شرایط برای کارهای کمدی مهیا نیست دو راه بیشتر نداریم. اول اینکه کارهای خارجی را اجرا کنیم زیرا به راحتی مجوز می‌گیرند و یا کارهای قبلی خود را به صحنه ببریم.