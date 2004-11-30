نخستين جشنواره فيلم پليس آغاز شد

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر" اين مراسم با حضور فرماندهاي نيروي انتظامي ، حبيب الله كاسه ساز دبير جشنواره ، آلن كارنو فيلمساز فرانسوي ، سفير فرانسه و جمعي از هنرمندان و اهالي مطبوعات و رسانه هاي جمعي برگزار شد.

در مراسم افتتاحيه جشنواره فيلم پليس پس از اجراي سرود جمهوري اسلامي ايران توسط اركستر نيروي انتظامي و قرائت آياتي از قرآن كريم ، تيزرهايي از عملكرد پليس با ساختاري ويژه پخش شد . در ادامه مرتضي حيدري مجري برنامه ضمن خوش آمدگويي به ميهمانان شركت كننده در اين مراسم از سردار نوريان معاونت اجتماعي ناجا براي ايراد سخن در خصوص برگزاري جشنواره دعوت كرد.

سردار نوريان درباره برگزاري نخستين جشنواره فيلم پليس گفت: پس از تاسيس مركز سينمايي ناجا در سال 79 برنامه ريزي براي برگزاري جشنواره پليس آغاز شد چراكه چنين جشنواره اي يك اقدام فرهنگي مثبت در زمينه پرداختن به فعاليت هاي نيروي انتظامي محسوب مي شد.

وي در ادامه افزود: براي برگزاري اين جشنواره تلاش كرديم از صنعت سينما براي رسيدن به اهداف ناجا بهره ببريم. در گذشته هنرمندان نسبت به فعاليت هاي نيروي انتظامي ذهنيت هاي روشني را نداشته اما با برگزاري چنين جشنواره اي چنين ديدگاهي تعديل پيدا كرد.

پس از آن نيز حبيب الله كاسه سازدبير نخستين جشنواره فيلم پليس براي آشنايي هرچه بيشتر حاضران با بخش هاي مختلف اين جشنواره به ايراد سخن پرداخت.

وي با بيان اين مطلب كه پرداختن به فيلم هاي پليسي از چندين سال گذشته مدنظربوده است گفت: ده سال پيش جشنواره اي با عنوان "پيوند"با محور قراردادن فيلم هاي پليسي تشكيل شد اما از آن جا كه چنين جشنواره اي به ثبت نرسيدو تداوم پيدا نكرد امروز به برگزاري نخستين جشنواره فيلم پليس اقدام كرديم و در نظر داريم تا اين جشنواره دوسالانه باشد و ان شاءالله از دوره هاي بعدي به شكل بين المللي برگزار شود.

دبير جشنواره در پايان صحبت هاي خود را با ارائه گزارشي از بخش هاي مختلف نخستين جشنواره فيلم پليس به اتمام رساند. از ديگر بخش هاي اين برنامه پخش ليزر شوي‌ها فواصل مختلف برنامه ها بود كه با ساختاري ويژه تنوع خاصي به اين مراسم مي بخشيد .در ادامه مراسم افتتاحيه سردار قاليباف فرمانده كل نيروي انتظامي به دعوت مجري برنامه صحبت هايي در خصوص لزوم برگزاري اين جشنواره ارائه داد.

وي دراين‌باره گفت سينما در نشان دادن وظيفه اي كه برعهده نيروي انتظامي است، بيشترين نقش را مي تواند داشته باشد.

نخستين جشنواره فيلم پليس با آغازي باشكوه در ورود هنرمندان متعهد ايران اسلامي به اين عرصه براي دستمايه قراردادن سوژه هاي مرتبط با مقوله امنيت اجتماعي و توسعه فرهنگ اسلامي بسيار تاثيرگذار است.

سردار قاليباف با بيان اين مطلب كه اين جشنواره صرفاً حضور فيزيكي پليس را مطرح نمي كند،‌افزود: نگاه ما در اين جشنواره نگاهي حادثه محور نخواهد بود بلكه با نگاهي فراتر به اين مقوله توجه داشتيم. همچنين رويكرد ما در اين جشنواره برقرار امنيت ملي كشور است.

فرمانده كل نيروي انتظامي در پايان خاطر نشان كرد: به هنگام برگزاري نخستين جشنواره فيلم پليس با استقبالي خارج از تصور از سوي هنرمندان رو‌به رو‌ شويم. در پايان اميدواريم با اين اقدام شاهد برقرار نظم و امنيت اجتماعي هرچه بيشتر در جامعه باشيم.

سخنران ديگر مراسم فرانسوا نيكلوسفير كشور فرانسه بود كه به همراه دبير جشنواره براي سخنراني به روي صحنه رفت. وي با زبان فارسي به ايراد سخن پرداخت و گفت :بسيار خوشحالم كه در اين جا هستم.

وي در ادامه افزود: كورنو از فيلمسازان خيلي مطرح فرانسه است كه در اين جشن زيبا حضور دارد.

در ادامه آلن كارنو (كارگردان فرانسوي) كه در اين مراسم حضور داشت تقدير به عمل آمد و حبيب الله كاسه لوح تقدير جشنواره را همراه با يك تخته قاليچه به اين كارگردان اهدا كرد .

آلن كارنو نيز پس از دريافت لوح تقدير چنين گفت: از اين كه در كنار شما هستم و به ايران دعوت شدم، بسيار خوشحال هستم. اين فستيوال به خوبي نشان مي دهد سينماي پليسي خانواده بزرگي دارد و همه افرادي كه در سينما حضور دارند، عضو آن محسوب مي شوند. جالب اين جاست كه همه به ساخت فيلم پليسي بپردازيم.

سخنراني فيلمساز مطرح فرانسوي در نخستين جشنواره فيلم پليس از سوي مخاطبان با استقبال چشمگيري رو‌به‌رو بود.

اين مراسم با ارائه تصاويري از روند شكل گيري جشنواره، عملكرد بخش هاي مختلف براي آشنايي با فعاليت هاي آنان طي اين چند ماه پايان يافت.

لازم به ذكر است پخش زنده مراسم افتتاحيه نخستين جشنواره فيلم پليس از شبكه پنج سيما به روي آنتن رفت.



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