"خاک و آتش" در طرح ویژه اکران ماه رمضان به روی پرده می رود

محمد قهرمانی تهیه کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: این فیلم یک اثر ارزشی محسوب می شود و فکر می کنم ماه مبارک رمضان زمان مناسبی برای اکران آن باشد. طبق مذاکراتی که با فیلمیران پخش کننده این فیلم داشتیم، تلاش می کنیم "خاک و آتش" را در این ماه به نمایش عمومی بگذاریم.

فریبرز عرب‌نیا، میترا حجار، احمد نجفی، آرش تاج، جمشید جهان‌زاده، مصطفی طاری، قاسم زارع، فرامرز صدیقی، کاظم افرندنیا، صدیقه کیان‌فر، افسانه ناصری، مهدی میامی، رامتین خداپناهی و... بازیگران "خاک و آتش" هستند. این فیلم درباره مبارزات مردم سیستان و بلوچستان در سال 1316 است.

مهدی صباغ‌زاده فیلم‌های سینمایی "خانه خلوت"، "آبادانی‌ها"، "صبحانه‌ای برای دو نفر"، "جستجو در جزیره" و... را ساخته است.