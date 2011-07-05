سیمره خطری بزرگ برای ایلامیها/ داستان دردناک غرق شدن دو برادر

به گزارش خبرنگار مهر، جوانان استان ایلام به دلیل کمبود امکانات تفریحی بخصوص در فصل تابستان دل به دریا و طبیعت می زنند و متاسفانه گاهی خبرهای دردناکی از حوادث برای جوانان در حین تفریح به گوش می رسد.

رودخانه سیمره در استان ایلام که بسیار خروشان و بزرگ است به رود مرموز در استان ایلام مشهور است زیرا نمی توان درست حدس زد که عمق آب چقدر است.

رودخانه سیمره در بین رشته کوه‌های زاگرس در ناحیه شمال غرب رودخانه "قره سو" در ناحیه شمال شرق حوضه آبریز رودخانه گاماسیاب واقع است .

حوزه آبریز رودخانه سیمره یکی از مهمترین حوزه های آبریز در استان ایلام است. رودخانه سیکان در شش کیلومتری غرب دره شهر یکی از مهمترین سرشاخه این حوزه آبریز مهم است که توانسته بیشترین مصرف آب شرب و کشاورزی در شهرستان دره شهر را به خود اختصاص دهد .

در عین حال جوانان استان ایلام برای شنا کردن به این رودخانه می روند و طی سالهای گذشته حوادث تلخ برای جوانان و خانوده های این جوانان رخ می دهد.

نمایی از رودخانه سیمره

شاید سیمره و طرح برق آبی برای استان ایلام یک فرصت باشد امام فرصتها گاهی تهدید نیز حساب می شوند و باید مسئولان امکانات رفاهی و تفریحی برای جوانان استان ایلام مهیا کنند تا شاهد چنین حواث دلخراشی نباشیم.

سد سیمره به عنوان بزرگترین پروژه عمرانی استان ایلام که جزو 10 سد بزرگ کشور محسوب می شود از طریق ویدئوکنفراس توسط رئیس جمهور آغاز به کار کرد.

ساختگاه سد 180 متری سیمره در فاصله تقریبی 700 کیلومتری جنوب غربی تهران، حد فاصل دو استان ایلام و لرستان و 40 کیلومتری شمال غربی شهرستان دره شهر بر روی رودخانه سیمره در حال احداث است.

سد سیمره در استان ایلام

چند روز گذشته حادثه ای دردناک تر از سالهای گذشته در این استان رخ داد که همه را متاثر کرد ولی همچنان مسئولان در خواب هستند.

دو برادر جوان به دلیل نا آشنا بودن با فن شنا در رودخانه خروشان "سیمره" در بخش لومار از توابع استان ایلام غرق شدند.

در این حادثه یکی از برادران به دلیل عدم تسلط به شنا دچار مشکل می شود و برادر دیگر برای نجات او تلاش می کند که در نهایت هر دو برادر غرق می شوند.

اجساد بی جان این دو برادر 23 و 27 ساله روز یکشنبه بعد از ساعتها تلاش از رودخانه سیمره بیرون کشیده شد.

شنا کردن در رودخانه سیمره

مسئولیت بخشی از این حوادث بی شک به دوش مسئولان است و باید چاره ای اتخاذ شود که جوان ایلامی برای شنا به استخر برود نه اینکه به رودخانه خروشان سیمره.

در حال حاضر خانواده این دو بردار باید داغ جوانانی را داشته باشند که در سایه کمبود امکانات فوت شده اند.

البته در سد سیمره حرکات جالبی توسط جوانان استان ایلام نیز انجام می شود که دیدن آن خالی از لطف نیست و آن اینکه جوانان با دست نیز ماهیگیری می کنند.

ماهیگیری بدون تجهیزات و تنها با مهارت دست نوعی ورزش تفریحی جوانان ایلام است که با شروع گرمای تابستان در رودخانه سیمره به آن می پردازند.

ماهیگیری در رودخانه سیمره علاوه بر بازی برای امرار معاش نیز هست که توجه به مسائل و مشکلات ماهیگیران این خطه ضروری است.

ماهی های صید شده از رودخانه سیمره در اندازه ها و نوع های مختلف هستند.

امید است مسئولان برای ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی مناسب برای جوانان استان ایلام تلاش بیشتری کنند تا دوباره شاهد چنین حوادث دردناکی نباشیم.

جنگلهای در هم تنیده و سرسبز ناحیه سیمره و درختان تنومند و بعضا سالخورده و چشمه سارهای سرد و جوشان آن در کنار ده ها سراب رودخانه و آبشار و ... طبیعت زیبا و بکر و دلنوازی را در این ناحیه تشکیل داده است.

آب و هوای پاک و بی آلایش و طبیعت مصفای سیمره روحیات و منشهای خاصی را به ساکنین آن داده است که در سلحشوری، سخاوت، جنگجویی، مهمان نوازی و سلامت جسم و جان سرآمد همگانند.

روح و روان ساکنین این منطقه با طبیعت کوهستانی و آزاد آن عجین گشته و انسان در سیمره با طبیعتی زیبا و آزاد روبرو است که در گیر و دار با آن، زندگی پرشور و نشاطی را سیر می کند.

سیستم آبی رودخانه سیمره به طول بیشتر از 450 کیلومتر و سد مخزنی سیمره دارای آبریزی به مساحت 27886 کیلومتر مربع است که افزون بر 75 درصد مساحت کل حوضه آبریز کرخه را به خود اختصاص داده است.

حوضه آبریز رودخانه سیمره در مختصات جغرافیایی 46 درجه و 7 دقیقه تا 49 درجه و 10 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 1 دقیقه تا 35 درجه و صفر دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است.