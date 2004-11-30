ديدار وزير كشور مصر از ايران احتمالا زمينه از سرگيري روابط دو جانبه را فراهم كند/ مصر وايران گسترش مبادلات فرهنگي و اقتصادي را به عنوان گامي براي عادي سازي روابط برگزيده اند

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه الحيات چاپ لندن نوشت : ديداروزيركشور مصر ازتهران چه بسا زمينه را براي همكاري امنيتي و متعاقب آن زمينه براي از سرگيري روابط دوجانبه كه 25 سال از قطع آن مي گذرد، فراهم كند.



الحيات نوشت: محافل سياسي مصر ابراز عقيده مي كنند كه ديدار حبيب العادلي وزير كشور مصر از تهران براي مشاركت در نشست همسايگان عراق زمينه را براي همكاري امنيتي ميان دو كشور در سايه مشكلي كه مانع ا زسرگيري روابط مقطوعه از سال 1980 شده است، فراهم مي كند.



اين منابع بعيد ندانستند كه العادلي مطالبات مصري را براي تحويل عناصر افراطي مصري كه قاهره معتقد است آنها در ايران وجود دارند، به مقامات ايراني ابلاغ كند .



يك مسئول مصري ابرازاميدواري كرد كه ايران گامي در اين مسير بردارد و آن را گامي كه از سرگيري روابط را بسيار تسهيل خواهد كرد.



به نوشته الحيات، برخي افراد تحت پيگرد گروه هاي اسلامگراي مصري در ايران چند صباحي اقامت داشته اند فرمانده سازمان پيشگامان فتح اسلامي به نام "احمد حسين عجيزه" كه مصروي را ازسوئد دو سال پيش تحويل گرفت گفته بود كه وي وخانواده اش با ديگر اصولگرايان مصري در تهران اقامت داشتند ، همچنين ورود دورهبربرجسته شبكه جهاد اسلامي به فرودگاه فرانفكورت آلمان كه ادعا شده است از ايران آمده اند اصولگرايان مقيم خارج اعلام كردند كه سوريه حدود دو سال پيش مسئول شوراي جماعت اسلامي سابق بنام "رفاعي احمد طه" را پس ازآنكه تهران را ترك كرد تحويل گرفت .



الحيات نوشت : روابط ميان مصرو ايران در سه سال گذشته شاهد همسويي زيادي بود و اين همسويي ميان دو كشور در ديدار ميان محمد خاتمي و حسني مبارك روساي جمهور دو كشور در 10 دسامبر سال گذشته (آذر 82) در ژنو سوئيس نمود يافت قاهره تاكيد كرده است كه روابط در مسير درست به پيش مي رود اما شرايط هنوز براي عادي سازي كامل روابط فراهم نشده است.



به گزارش مهر، الحيات افزود : با توجه به پيچيدگي هاي پرونده سياسي ميان دو كشور قاهره و تهران زمينه هاي اقتصادي و فرهنگي را براي عادي سازي روابط خود انتخاب كرده اند، سه سال گذشته همكاري هاي متعددي در زمينه نمايشگاه و بازار انجام شد همچنين توافقي براي همكاري اقتصادي در زمينه صنايع مشترك در زمينه خودرو و بافندگي و ريسندگي توافقاتي ميان دو كشور صورت گرفت.



همچنين هيات هاي فرهنگي و رسانه اي وديني دو كشور متقابلا از تهران و قاهره ديدار كرده اند كه مهمترين آن ديدار هيات عالي رتبه الازهر مصر از تهران براي مشاركت در كنفرانس تقريب بين المذاهب بود ديدارهاي پياپي اساتيد زبان فارسي دانشگاه هاي مصري از ايران نيز از اين جمله است .

شايان ذكر است احمد ماهر وزير امور خارجه مصر فوريه (بهمن 82) گذشته گفته بود كه مصر و ايران هر دو تمايل دارند روابط خود را از سرگيرند .به گفته وي ، ايران و مصر هر دو به از سرگيري و گسترش روابط دوجانبه تمايل دارند اما مسائلي وجود دارد كه بايد حل و فصل شود.

به گزارش مهر، ماهر در راس هياتي براي شركت در نشست هشت كشور اسلامي طي روزهاي 17 و 18 فوريه(28 و 29 بهمن) به تهران سفر كرد، درحالي كه منابع مصري اعلام كردند كه فشردگي برنامه ديدارها و تماس هاي رئيس جمهور مصر مانع حضور وي در نشست تهران شد، يك مسوول برجسته مصري به الشرق الاوسط گفت: دير رسيدن دعوت ايران تنها دليل انجام نشدن اولين سفر حسني مبارك به تهران نيست بلكه منقوش بودن تصوير خالد اسلامبولي قاتل انور سادات رئيس جمهور اسبق مصر در يكي از خيابانهاي پايتخت ايران مانع بروز تحول كيفي در روابط ايران و مصر شده است.

ماهر همچنين يك ماه بعد يعني مارس (اسفند ) گفته بود توافقنامه اصولي ميان مصر و ايران براي عادي سازي روابط دوجانبه به امضا رسيده است . ماهر تصريح كرد كه ايران و مصر براي عادي سازي روابط سياسي دوجانبه ميان خود عملا به يك توافقنامه اصولي دست يافته اند. به گفته وي ، تنها چيزي كه باقي مانده انجام برخي اقدامات است كه قاهره اميدوار است مدت انجام آن طولاني نشود.

احمد ماهر در سفر همان ماه به تهران براي شركت در نشست سران گروه "دي 8" با مقامات بلندپايه جمهوري اسلامي ايران از جمله محمد خاتمي رئيس جمهور و كمال خرازي وزير امور خارجه اين كشور ديدار و گفتگو كرد.

بحث از سرگيري روابط ميان مصر و ايران از مدت ها پيش با ديدار محمد خاتمي و حسني مبارك روساي جمهور دو كشور در داووس سوئيس و مناقشات مطبوعاتي در دامن زدن به برخي اختلافات ميان دو كشور وارد مرحله تازه اي شد.مبارك كه پيشتر برخي از مطبوعات از احتمال سفر وي به تهران خبر مي دادند، به نمايندگي از خود، احمد ماهر وزير امور خارجه مصر را براي شركت در نشست هشت كشور اسلامي به ايران اعزام كرد.

روزنامه اليوم عربستان نيز همان زمان به نقل از منابع مصري ادعا كرد: مصر براي از سرگيري روابط با ايران دو شرط گذاشته است .روزنامه اليوم به نقل از منابع مصري مدعي شد كه مصر از سرگيري روابط با ايران را با حل موضوع جزاير سه گانه و تحويل مظنونين به اقدامات تروريستي موجود در ايران از جمله ايمن الظواهري و سيف العدل كه وجودشان در ايران انكار مي شود، مشروط كرده است .

اين منبع مصري اعلام كردند با توجه به اينكه ايران خود روابطش را با مصر قطع كرده بود ، از سرگيري روابط در چارچوب تفاهم پروتكلي صورت مي گيرد و احتمالا بيانيه اي همزمان در تهران و قاهره در اين مورد صادر خواهد شد.



همان زمان ماهر وزير امور خارجه مصر ادعا كرد : مسوول به تاخير افتادن اعلان از سرگيري روابط دوجانبه، تحولات داخلي كنوني ايران است .وزير امور خارجه مصر بدون تكذيب يا تاييد شايعه مربوط به شرايط مصر براي از سرگيري روابط با ايران ، تحولات داخلي كنوني ايران را عامل به تاخير افتادن تصميم گيري در اين مورد اعلام كرد.

به گزارش مهر، در آن زمان برخي رسانه هاي عربي شايعه كردند كه علت تاخير در از سرگيري روابط با ايران، به شرط هاي جديد مصر برمي گردد كه يكي از آنها موضوع سخت گيري ايران در موضوع جزاير سه گانه است كه از موانع عادي سازي روابط است.

ماهربدون اشاره به شايعه سازي رسانه هاي عرب، تنها به اين نكته بسنده كرد كه صحنه داخلي ايران و تحولات كنوني آن مسوول به تاخير افتادن تصميم در مورد ازسرگيري روابط است.

روزنامه القبس نوشته بود: به اعتقاد كارشناسان وزارت امور خارجه مصر، منظور وزير امور خارجه سابق مصر از تحولات كنوني ايران، سرگرم شدن تهران به مناقشه مربوط به رد صلاحيت برخي چهره هاي شاخص اصلاح طلب پارلمان ايران است .

به گفته اين كارشناسان ، اين اولين بار است كه ماهر تصريح مي كند كه پيش نويس طرح از سرگيري روابط وجود دارد اما تحولات داخلي ايران عامل تاخير در اين امر شده است.

درعين حال ناظران سياسي در مورد موضع مصر در مورد جزايرسه گانه معتقدند كه ديپلماسي مصر معتقد است كه هرگونه بهبود روابط اعراب با تهران به حل مشكلات موجود ميان آنها كمك خواهد كرد.به اعتقاد اين ناظران، امارات با همسويي وتقارب مصر و ايران مخالفت نمي كند اما فقط با عضويت ايران به عنوان ناظردر اتحاديه عرب مخالف است .

