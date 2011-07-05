چگونگی دستیابی به تقوای سیاسی/ رعایت تقوای سیاسی سخت نیست

آیت الله محمدعلی تسخیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تقوای سیاسی در واقع تعهد به اخلاق و رفتار اسلامی در زمینه های سیاسی است، گفت: در تقوای سیاسی می باید از محرمات، دروغ، فتنه انگیزی و هرگونه مسئله مخالف شرع دوری کرد و از طرفی هدفهای شرعی را دنبال و در پی بسیج امت برای اهداف اسلامی بود.

دبیر مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در مورد امکان رعایت تقوای سیاسی در دنیای کنونی گفت: انسان مسلمان در همه زمینه ها باید خدا را در نظر گیرد و اهداف الهی را دنبال کند اما متأسفانه از بس که رفتارهای غیراخلاقی و غیراسلامی از مسئولان سیاسی جهان اسلام دیده شده است تصور می شود رعایت رفتار اسلامی در سیاست ممکن نیست در حالیکه ما به عنوان مسلمان باید اینگونه باشیم چراکه یگانه راه موفقیت هر فرد تعهد به تقوا و اجرای اوامر الهی و دستورات شرعی است و راههای دیگر مثل تزویر، مکر و... راههای بی نتیجه ای خواهد بود و اگر به ظاهر به موفقیت بینجامد، موقت خواهد بود و در نهایت به سعادت نمی رسد.



وی تأکید کرد: معتقدم خیلی از مسئولان ما در تقوای سیاسی الگو هستند از جمله مقام معظم رهبری؛ اما متأسفانه برخی در نتیجه ضعف ایمانی یا طمعکاری یا اغمای شیطانی گاه رفتارهای دور از تقوا نشان می دهند اما به هر حال احساس می کنم غالب رجال ما تعهدشان بالاست و متعهد به خط شرع هستند.

آیت الله تسخیری در مورد چگونگی دستیابی به تقوای سیاسی یادآور شد: باید بطور دائم رضای الهی را هدف قرار داده، در راه شرع گام برداشته و از راههای شیطانی دوری بجوییم. پیامبر به اباذر فرمود: ای اباذر اگر بتوانی نه آبی بیاشامی و نه خوراکی را بخوری مگر برای خدا پس آن را انجام بده. انسان مسلمان رفتار پیامبران، صلحا و اولیا و بزرگان را الگو قرار می دهد.

وی در پایان رعایت تقوای سیاسی را سخت ندانست و تأکید کرد: اگر خدا به مسلمانی این توفیق را بدهد گویی همه دنیا را به او عنایت کرده است.