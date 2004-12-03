جاي خالي خاچيكيان در جشنواره فيلم پليس



اگرچه نخستين فيلم سينماي پليسي ايران به اعتقاد بسياري از منتقدان و كارشناسان سينمايي متعلق به دكتر كاووسي است اما، تاثير سينماي خاچيكيان بر فيلم " هفده روز به اعدام" كاووسي ترديد ناپذير مي نمايناند. همانطور كه ساموئل خاچيكيان سينماي ياران را وارد مرحله اي ساخت كه اساساً بتوان به آن سينما اطلاق كرد، پليس هايي در متن داستان

فيلم هاي پليسي ساموئل خاچيكيان براي نخستين بار در سينماي ايران، پليس را به متن قصه آورد و آن را در نقش قهرمان فيلم قرارداد و اين اتفاق براي اولين بار در فيلم "يك قدم تا مرگ" (1341) اتفاق افتاد. تا آن موقع اگر در فيلمي پليس حضور مي يافت،‌صرفاً در حاشيه و خصوصاً انتهاي فيلم و تنها براي خاتمه بخشيدن به يك ماجرا و فرضاً دستگيري دزدان و خلافكاران بود ولي در فيلم " يك قدم تا مرگ" افسر پليس اگر چه به طور اتفاقي ولي در متن ماجراي گروگان گيري همسايگانش توسط گروهي از سارقان قرار مي گيرد كه براي نجات دوست مجروحشان به دكتر همسايه مراجعه كرده اند.

ساموئل تماشاگرش را از يك سو با كاراكترهاي منفي فيلم يعني همان سارقان گروگان گير و روابط مابين شان درگير مي سازد و از سوي ديگر با تلاش هاي پليسي كه سعي دارد گام به گام آنها را به مقابله فراخواند. پليسي كه تلاش دارد يكي از اعضاي باند سارقان يعني دختري كه به خاطر برادرش به كژ راهه كشيده شده را نجات دهد. پليسي كه در لحظه حساس فيلم به جاي سارق مجروح شده، صورت خود را باندپيچي كرده و به قلب پناهگاه سارقان رخنه مي كند.

ساموئل خاچيكيان در فيلم بعدي اش يعني "دلهره" نيز يك كارآگاه پليس را در متن يك توطئه خانوادگي پيچيده قرار مي دهد. توطئه اي كه قرار است پس از به قتل رساندن صاحب يك كارخانه با ديوانه كردن برادرزاده اش ثروت او را به سوي شخصي ناشناس سرازير كند كه در واقع همسر همان دختر برادر صاحب كارخانه است و كارآگاه مذكور راز اين نقشه پر پيچ و خم را كشف مي كند، با طراحان آن درگير شده و به رامشان مي اندازد. در "دلهره" پليس نسبت به فيلم " يك قدم تا مرگ" هوشمندتر شده و علاوه بر فداكاري و تهور و شجاعت، نسبت به كشف يك معماي غامص نيز اقدام مي كند.

پليس در اردوگاه سارقين

ساموئل خاچيكيان در فيلم " سرسام" يك گام ديگر در سينماي پليسي ايران به جلو بر مي دارد و علاوه بر درگيري پليسيش با ماجرايي پيچيده (اين بار قتل مشكوك صاحب ملكي در شمال و توطئه اي همه جانبه براي بدست آوردن الماس هايش( يكي از افراد پليس (يك زن) را در لباس مبدل وبه عنوان شكارچي معمول به قلب حادثه مي فرستد و تا لحظه پاياني هويت او را نه بر ديگر كاراكترهاي فيلم و نه بر تماشاگر روشن نمي سازد. حضور اين پليس ناشناس در ماجرايي كه لحظه به لحظه بر پيچيدگي آن افزوده مي شود و در حالي كه از سوي پليس هاي خارج از اين ميدان نيز حمايت مي گردد يكي از معدود درگيري هاي همه جانبه پليس در فيلم هاي پليسي آن روزها محسوب مي گردد.

پليس و ضد قهرمان

اگرچه موج نو سينماي ايران از اواخر دهه 40، فيلم هاي حادثه اي جنايي را تيول ضد قهرمانان كرد و پليس ها را دور از معركه نشان د اد به طوري كه انتقام و محاكمه و مجازات و تنبيه قاتلين و جاني ها بر عهده ضد قهرمان ها قرار گرفت ولي ساموئل خاچيكيان در كشاكش آن بازي يك طرف و در كنار ضد قهرمانش، پليس وظيفه شناسي هم قرار داد كه به طور موازي ولي در جبهه قانون، شانه به شانه او حركت مي كرد. در فيلم " مرگ در باران" ساموئل خاچيكيان شباهت هاي بسيار نزديكي مابين قهرمان پليس‌اش و ضد قهرمان قاتلش قرار مي‌دهد. ضد قهرماني كه عليرغم خميره و نهاد انسان گرايش به راه خلاف رفته و حالا فقط به فكر حفظ خانواده اش مي باشد، همسر بارداري كه تنها نقطه اميد زندگي اوست. همين نقطه اميد براي پليس مقابلش نيز تصوير مي‌گردد.

ساموئل خاچيكيان با اين تشابه سازي بين دو جبهه، ديدگاه جامعه شناسي خود را نيز به فيلم تزريق مي كند و از اين جهت، باب تازه اي در سينماي پليسي ايران مي‌گشايد. پليس در عين حال گام به گام به دنبال ضد قهرمان است در حالي كه او از قاتلين و بانيان كشته شدن همسرش انتقام مي گيرد و انتهاي اين انتقام به گروگان گرفتن همسر باردار پليس مي انجامد.

ساموئل خاچيكيان در فيلم بعدي اش يعني" اضطراب" اين مقابله پليس و ضد قهرمان را نزديك تر تصوير مي كند. پليس قهرمان داستان در فيلم " اضطراب" برادر همسر ضد قهرمان است كه به تازگي از زندان آزاد شده و ناگزير به قضيه يك آدم دزدي نامعمول كشيده مي شود و در دام تبهكاري ديگر مي افتد، به طوري كه خانواده اش نيز به خطر مي افتند و براي نجات آن، پليس يعني برادر زنش نيز همراه و پشتيبانش مي گردد.

پليس فيلم "اضطراب" بر خلاف فيلم " مرگ در باران" بسيار هشيارانه و حرفه اي حركت مي كند و تقريباً در سراسر فيلم كمترين اشتباهي از وي مشاهده نمي گردد، در حالي كه پليس فيلم " مرگ در باران" در چند مرحله دچار اشتباه مي شود. پليس فيلم " اضطراب" به همراه دستيارش زوجي را تشكيل مي دهند كه در اغلب لحظات فيلم،‌سريال هاي پليسي كارآگاهي دهه 70 ميلادي تلويزيون را تداعي مي نمايند و از اين لحاظ هم بدعتي در سينماي پليسي ايران گذارده مي شود.

ديدگاه جامعه ساموئل خاچيكيان در فيلم "كوسه جنوب" تعميق بيشتري مي يابد. اين فيلم كه در روزهاي اوج گيري مبارزات مردم مسلمان عليه رژيم شاه، جلوي دوربين رفت و سپس اكران شد، تحت تاثير فضاي انقلابي آن روزها، نگاهي اجتماعي تر به قصه اي جنايي و حادثه اي با مايه هاي پليسي دارد. در "كوسه جنوب" پليس هاي قهرمان فيلم و ضد قهرمان آن، دوران كودكي مشتركي داشته و رفيق و دوست دوران نوجواني يكديگر بوده‌اند. ولي روزگار راه آنها را از يكديگر جدا ساخته بطوريكه اگرچه ضد قهرمان بر پليس شدن دوستانش، زماني به خود مي باليد و افتخار مي كرد ولي زماني ديگر ناگزير به راه خلاف كشيده شد و هنگامي در مقابل آنها كه به انحرافش كشيده بودند، ايستاد كه ديگر دير شده بود.

اواخر فيلم،‌دوستان قديمي باز هم گرد هم مي آيند با اين تفاوت كه يكي آن سوي ميله ها و بقيه اين طرف و ساموئل خاچيكيان براي هرچه تراژيك تر كردن سرنوشت ضدقهرمان ، دوست پليسش را مامور اعدام او مي گرداند، اگرچه فرمان آتش را خودش فرياد مي زند.

"كوسه جنوب" درسينماي پليسي ايران بدعتي ديگر از سوي ساموئل خاچيكيان است كه پليس را برآمده از متن اجتماع تصوير مي كند و نه عنصري دور و منزوي از آن. در "كوسه جنوب" پليس غمخوار و متاسف از كجروي خلافكاران و اعدام آنها نشان داده مي شود و نه مثل برخي فيلم هاي ديگر،‌راغب و متمايل به دستگيري و مجازات آنها.

خاچيكيان پس از پيروزي انقلاب اسلامي باز هم به سينماي پليسي مي پردازد

سينماي پليسي ساموئل خاچيكيان همچنان در سال هاي پس از پيروزي انقلاب نيز تداوم مي يابد و اگرچه در اين سال ها، ساموئل ديگر چندان فرصتي براي فيلمسازي نمي يابد ولي در همان تجارب معدودش بازهم سينماي پليسي ايران را ارتقاء مي بخشد. خصوصاً در دو فيلم "مردي در آينه" (1371) و "بلوف" (1372) كه آخرين فيلم هاي اين كارگردان صاحب سبك سينماي ايران محسوب مي گردند.

ساموئل خاچيكيان در سالهاي پس از انقلاب با فيلم "يوزپلنگ" مجدداً به سينماي پليسي روي مي آورد. پليس هاي او اين بار با باندهاي قاچاق بين المللي درگير هستند و قدم به قدم براي به دام انداختن شان راه‌هاي مختلف را مي آزمايند.

ولي فيلم هاي "مردي در آينه" و "بلوف" نشانه هايي از همان فضاهاي پيچيده و معمايي فيلم هاي پليسي سال‌هاي دور ساموئل خاچيكيان در خود دارد، اگر چه از ظرافت ها و دقائق سابق چندان خبري نيست.

در فيلم "مردي در آينه" باز هم پليسي در متن يك ماجراي توطئه آميز قتل قرارمي‌گيرد كه به نوعي به خانواده وي مربوط مي شود و از اين لحاظ ادامه توطئه دامن وي را هم مي گيرد و ظاهراً طي نقشه اي دقيق به قتل مي رسد ولي با سرو شكل و هيبتي ديگر به محل توطئه باز مي گردد و با توطئه گران دست و پنجه نرم مي كند.

فيلم همانند " دلهره" در كشاكش حضور انساني ظاهراً مرده به تعليق و هيجان مي رسد و اين بار يك پليس نقش مرده زنده شده را بازي مي كند تا برخلاف فيلم "دلهره"،‌صف قاتلين را بهراساند. در فيلم " بلوف" يعني آخرين اثر سينماي ساموئل خاچيكيان همين پليس براي گرفتار كردن تبهكاران حقه ديگري به كار مي‌گيرد. حقه اي كه تقريباً از فيلم "سرسام" و صحنه آخر آن مي آيد كه دختر عضو گروه تبهكاران پس از نقشه ريزي با پليس، ناگهان او را مي كشد ولي بعداً مشخص مي‌‌شود كه گلوله ها مشقي بوده است. در فيلم " بلوف" نيز مانند چنين قضيه اي خلافكاران را فريب مي دهد.

شايد در كمتر فيلم پليسي سينماي ايران بتوان تا اين حد رعايت قواعد ژانر و قوانين ديرين سينماي پليسي را يافت. ساموئل در فيلم هاي پليسي اش سعي مي كرد علاوه بر به كارگيري الگوهاي آشنا، طبق رسم هميشگي اش بدعت هاي نويني نيز به كارگيرد كه خود هر كدام براي سينماي ايران و فيلم هاي پليسي اش الگو شدند. الگويي كه از همان سال هاي دور در سينماي ايران جريان ساخت و بسياري از سينماگران و فيلمسازان بدعت هاي او را در فيلم هايشان به كار گرفتند.

شايد در كمتر فيلم پليسي سينماي ايران، پليس هايش تا اين حد براي مخاطب ملموس، قابل درك، صميمي و شايسته همذات پنداري شدند. اگرچه به قولي او از الگوهاي غربي سود مي جست ولي به شدت اين الگوها را با فرهنگ و ارزش هاي ايراني سازگار مي كرد.

فداكاري پليس در "يك قدم تا مرگ" كه وادارش مي كند براي نجات جان يك سارق حتي خون بدهد، تأثر پليس در صحنه آخر فيلم " مرگ در باران" كه دست‌بند به دست هاي ضد قهرمان مي زند، رفاقت پليس هاي فيلم " كوسه جنوب" با رفيق سابق‌شان كه اينك در آستانه اعدام است و ... همه و همه برآمده از يك احساس شرقي و ايراني است.

شايد در كمتر فيلم پليسي سينماي ايران تا اين حد، حادثه و هيجان با تراژدي و ملودرام در هم آميخته تا در سينماي پليسي با فضايي تخت و يك بعدي مواجه نباشيم شايد در كمتر فيلم پليسي سينماي ايران تا اين حد، ساختار سينمايي اعم از حركات و زواياي دوربين و نورپردازي مضر به آهنگ صحنه و ريتم تدوين به كمك القاي فضاي آن آمده باشد.

شايد در كمتر فيلم پليسي سينماي ايران،پليس ها تا اين حد هوشمند، پراحساس در عين حال معقول و منطقي و به دور از شعر و شعار و ... بوده اند.

آيا سينماي پليسي امروز ايران با رويكرد تازه و حمايت هاي روز افزونش مي تواند شاهد حضور خاچيكيان عصر خود باشد .