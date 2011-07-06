فاطمه بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فراخوان جشنواره "تن پوش" سال گذشته منتشرشد گفت: به دلیل استقبال خوبی که دانشجویان هنر از این جشنواره داشتند مهلت ارسال آثار تمدید شد.

وی با اشاره به اینکه موضوع جشنواره استفاده از نشانه‌ها وعناصر فرهنگ ایرانی و اسلامی روی تی ‌شرت است، ادامه داد: درباره تاریخچه تی ‌شرت، بروشورها و کتابی نیز آماده کردیم تا جنبه علمی جشنواره حفظ شود و صرفا یک کار دانشجویی نباشد.

بهرامی تصریح کرد: تی ‌شرت کالایی عمومی و قابل دسترس است که از آن به عنوان عنصر پیام رسانی فرهنگی و تبلیغی نیز استفاده می‌شود که به همین دلیل موضوع جشنواره قرار گرفته است.

این طراح لباس با تاکید براینکه اگر طرح های تازه وارد بازار لباس شود استقبال جوانان نیز از آن قابل توجه است گفت: در سال 86 نمایشگاهی از طرح های جدید برگزار کردیم که تجربه خوبی در این زمینه بود.

وی با بیان این که فعالیتهای ما بیشتر در حوزه طراحی و کاردانشگاهی است و وارد حوزه های تولیدی نمی شویم گفت: برای توسعه و گسترش لباسهای ایرانی – اسلامی در روز نخست جشنواره از فعالان صنایع پارچه و نساجی وپوشاک دعوت شده تا در راه توسعه این مدهای بومی تلاش کنند.

بهرامی معتقد است: گسترش این مدها سطح سلیقه جوانان را در حوزه پوشاک بالا می برد و سبب تنوع بازار پوشاک می شود.

وی با بیان این که این طرح ها به صدا و سیما نیز ارائه شده گفت: صدا و سیما به ندرت از این طرح ها استفاده می کند زیرا مجریان برنامه های رسمی از تی شرت استفاده نمی کنند اما در صورت استفاده چهره های محبوب از این لباس ها تشویق خوبی برای استفاده جوانان از این نوع مدها است.

بهرامی با اشاره به قیمت مدهای طراحی شده گفت: قیمت ها براساس نوع پارچه ای است که در دوخت تی شرت استفاده می شود و می تواند بسیار ارزان و هم معادل گران ترین تی شرت ها باشد.