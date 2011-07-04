تصاویر جدید مدارگرد ماه از کوه "تیکو"/ طلوع خورشید بر فراز کوهستان ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، در تصویر جدید LRO کوه میانی حفره مشهور "تیکو"، حفره نسبتا جوان 110 میلیون ساله ماه، توسط مدارگرد اکتشافی ماه در هنگام طلوع خورشید به ثبت رسیده است.

تصویر به ثبت رسیده توسط دوربین مدارگرد از طلوع خورشید را بر فراز منطقه مرتفع میانی این حفره شباهت زیادی به تصاویر سیاه و سفیدی دارد که از مناظر زمینی به ثبت می رسند.

با این همه پدیده ای جالب بر فراز این منطقه دو کیلومتری کوهستانی به چشم می خورد، تخته سنگی بزرگ، به اندازه یک زمین فوتبال در قله این ارتفاع قرار گرفته و در انتظار فروغلتیدن به عمق دو هزار متری کف حفره به سر می برد.

با وجود اینکه کوه های ماه نوک تیز و زاویه دار به نظر می آید، طی صدها میلیون سال و به واسطه برخورد ریزشهابسنگها و شهابسنگها به تدریج فرسوده شده و مسطح می شوند.

نکته قابل بحث در باره این ساختارهای ماه، این است که اولین بار این ساختارهای کوه مانند بر اساس چه فرایندی بر روی ماه شکل گرفته اند؟ آیا در اثر برخورد سنگهای کیهانی با سطح ماه و از شکل افتادن آنها ساختارهای کوه مانند به وجود آمده اند؟ و یا اینکه لایه های سنگی از ابتدا در ماه وجود داشته و به تدریج بر روی سطح نمایان شده اند؟

برای یافتن پاسخ این سوالات باید در انتظار روزی نشست که یک فضانورد از کوهستان میانی حفره تیکو بالا رفته و از سنگهای آن نمونه برداری کند.

نمایی هوایی از حفره تیکو کوهستان این حفره را می توان در مرکز تصویر به خوبی مشاهده کرد

تصویری از کوهستان تیکو در هنگام طلوع خورشید

تصویر تکه سنگ 120 متری بر روی قله کوه تیکو