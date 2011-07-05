درآمدزایی مخابرات از شماره تلفنهای رند/ تلفن ثابت؛ 750 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر در حالیکه تا پیش از خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران، مزایده فروش شماره های رند موبایل برای این شرکت دولتی درآمد بسیاری را به همراه داشت و این شرکت موفق به فروش چند 10 میلیون تومانی هر یک از خطوط دارای شماره رند خود شد این بار شماره های تلفن ثابت رند و مرتب مخابرات در صف فروش قرار گرفته اند.

تا سال 81 شماره های رند موبایل در کنار شماره های عادی و از طریق قرعه کشی فروش سیم کارت های دائمی مخابرات به فروش می رفت اما از این سال به بعد شرکت مخابرات ایران تصمیم به نگهداری این شماره ها و فروش آن به صورت مزایده گرفت.

از سال 85 تا پایان سال 87 مخابرات حدود 15 دوره مزایده برای فروش شماره های رند و مرتب موبایل برگزار کرد که در اولین دوره آن در مهرماه سال 85 بر اساس اعداد و ارقام ارائه شده با فروش 500 سیم کارت، بیش از 650 میلیون تومان درآمد کسب کرد.



شماره 09127777777 گران ترین شماره رند همراه اول بوده که به قیمت 57 میلیون و 777 هزار تومان در مزایده به فروش رفت و در دوره های مختلف از برگزاری این مزایده، شماره 9122222222 به قیمت حدود 44 میلیون تومان و شماره 09123333333 به قیمت حدود 43 میلیون تومان فروخته شد و شماره 09122345678 نیز با قیمت حدود 12 میلیون تومان به فروش رفت.

هم اکنون فروش شماره های رند موبایل از سوی مخابرات متوقف اعلام شده اما مسئولان مخابرات حراج شماره های رند تلفن ثابت را آغاز کرده و نیز قصد دارند شماره های رند موبایل را نیز به جای مزایده به حراج بگذارند.



شماره های تلفن ثابت هم طلایی و نقره ای می شوند

پیگیری خبرنگار مهر از مراکز مختلف مخابراتی در تهران نشان می دهد که شرکت مخابرات در هریک از این مراکز نسبت به فروش شماره های رند و مرتب بدون مزایده و از طریق حراج اقدام می کند که این خطوط بستگی به ترتیب و شماره آن از 350 هزار تومان تا 750 هزار تومان قیمت دارد.

این در حالی است قیمت یک خط معمولی تلفن ثابت که مخابرات بر حسب منطقه ، شماره آن را تعیین می کند حدود 52 هزار تومان است اما شرکت مخابرات برای فروش شماره های رند و مرتب تلفن ثابت این شماره ها را در 4 دسته سفارشی، نقره ای، طلایی و الماس دسته بندی کرده است.

شماره های سفارشی مخابرات مربوط به شماره هایی است که مشترک براساس نیازش تعریف می کند و خودش ارقام آن را انتخاب می کند این شماره ها 350 هزار تومان قیمت دارد و بیشتر مربوط به خریدارانی می شود که قصد دارند شماره تلفن ثابت خود را با شماره های دیگر خود و یا با پلاک ماشین و تاریخ تولدشان هماهنگ کنند.

اما شماره های نقره ای تلفن ثابت که گفته می شود بیشتر برای نیاز تجاری و خدماتی مشترکان درنظر گرفته شده مربوط به شماره هایی است که از تکرار دو یا سه رقم در کنار هم تشکیل شده و دارای ترتیبهایی گروهی همچون xyz xyz xyz و xxx yyy zzz و xxxx yyyy و xy xy xy xy بوده و 750 هزار تومان قیمت دارد.

شماره های طلایی و الماس تلفن ثابت با قیمتهای میلیونی

به گزارش مهر، شرکت مخابرات در دسته بندی شماره های رند و مرتب خود شماره های طلایی و الماسی هم دارد که تعداد آنها معدود است و ممکن است آنها را در مزایده و با قیمتهای میلیونی بفروش برساند که در این باره مسئولان این شرکت از وجود 8 شماره الماس و 20 شماره طلایی خبر می دهند که به طور قطع قیمت پایه بیش از دو میلیون تومانی خواهند داشت.

مخابرات هنوز شماره های الماس و طلایی خود را به فروش نگذاشته و مدیرعامل مخابرات تهران نیز در این باره اعلام کرده که عجله ای برای فروش شماره های طلایی تلفن ثابت نیست.

به گفته محمد روح اللهی هم اکنون شماره های گروه سفارشی و نقره ای به قیمت 350 و 750 هزار تومان در مراکز مخابراتی فروخته می شوند و فعلا عجله ای برای شماره های طلایی و الماس که مرغوبترین شماره های رند محسوب می شوند و تعدادشان نیز بسیار اندک است وجود ندارد اما ممکن است در 6 ماهه اول امسال این شماره ها به فروش روند.



به گفته وی فروش شماره های رند تلفن ثابت با قیمتهای مذکور طبق پروانه فعالیت شرکت مخابرات صورت می گیرد و غیرقانونی نیست چرا که مخابرات تنها ملزم به دریافت 50 هزار تومان به عنوان حق اتصال خطوط است اما برای فروش شماره می تواند حق نامبرینگ از متقاضی دریافت کند.

از سفارشی ها و نقره ای ها استقبالی نمی شود

به گزارش مهر، نگاهی به تقاضای خرید شماره های رند تلفن ثابت در برخی مراکز مخابراتی نشان می دهد که استقبال چندان ویژه ای از این شماره ها شاید به دلیل قیمتهای بالای آن و یا شاید هم به دلیل اشباع بازار از تلفن ثابت صورت نگرفته است.

مدیرعامل منطقه 7 مخابراتی تهران در این باره به مهر گفت: قیمت پایه این خطوط از سوی مخابرات تهران به ما اعلام شده و مراکز مخابراتی حق ندارند تغییری در این قیمتهای پایه بدهند. اما در صورتیکه که به طور همزمان برای یک خط چند متقاضی وجود داشته باشد این خطوط به بالاترین پیشنهاد اختصاص می یابد.

اکبر کریمی با بیان اینکه استقبال چندانی از این خطوط صورت نگرفته و درخواست زیادی برای خرید این شماره ها نشده است ادامه داد: شماره های طلایی هنوز در لیست شماره های رند قرار داده نشده است.

البته این در حالی است که قیمت شماره های رند تلفن ثابت در تهران 350 هزار و 750 هزارتومان اعلام شده و در شهرستانها و سایر استانها این خطوط تلفنی به مراتب نرخ کمتری دارند به نحوی که بسته به سفارشی بودن و یا نقره ای بودن آن حدود 50 تا 100 تومان بالاتر از قیمت 52 هزار تومان اولیه خطوط به فروش می رسند که داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران دلیل این امر را متفاوت بودن شرایط تقاضا عنوان کرد و به مهر گفت: قیمت پایه شماره های رند ثابت از سوی مخابرات استانها به مخابرات ایران پیشنهاد داده می شود و مورد بررسی قرار می گیرد.

وی تاکید کرد که مخابرات برای فروش شماره های رند تلفن ثابت پیش بینی درآمد خاصی نداشته نگاه تجاری به آن ندارد و تنها به دلیل متفاوت بودن این شماره ها که طی چند سال اخیر این شماره ها واگذار نشده بود هم اکنون نسبت به واگذاری آن اقدام شده است.