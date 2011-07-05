مذاکرات اولیه برای فرابورسی شدن تعاون

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات انجام شده در زمینه تاسیس اولین بیمه تعاونی سهامی عام کشور، گفت: کارهای اولیه مربوط به تاسیس بیمه تعاون انجام شده است و امیدواریم طی روزهای آینده به تصویب و تایید نهایی شورای عالی بیمه برسد و مجوز فعالیت رسمی آن نیز صادر شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون اظهار داشت: پس از اینکه شورای عالی بیمه ایجاد شرکت تعاونی بیمه سهامی عام را به تصویب برساند باید هیئت موسس آن نیز شکل رسمی به خود بگیرد.

غریب رضا در خصوص روند نظارت بر شکل گیری و عملکرد اولین شرکت بیمه تعاونی کشور گفت: این شرکت تحت نظارت مشترک بیمه مرکزی و وزارت تعاون به فعالیت خواهد پرداخت.

این مقام مسئول در وزارت تعاون تاکید کرد: در زمان شکل گیری زمینه های مربوط به ایجاد بیمه های تعاونی سهامی عام در کشور بیمه مرکزی اصلاحاتی را در مقررات و ضوابط خود ایجاد کرد.

وی همچنین به برگزاری نشستهای کارشناسی با مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه رفع ابهامات مربوط به حضور تعاونی ها در بورس اشاره کرد و بیان داشت: به صورت کلی موانع مربوط به تشکیل اولین بیمه تعاونی کشور و همچنین انجام فعالیت های بورسی تعاونی ها در حال رفع شدن است.

غریب رضا به صورت گرفتن مذاکراتی بین وزارت تعاون و فرابورس در زمینه انجام فعالیت های بورسی تعاونی ها اشاره کرد و اظهار داشت: در مراحل بعدی و پس از ثبت تاسیس اولین بیمه تعاونی، مراحل مربوط به پذیره نویسی و افزایش سرمایه آن هم پیگیری خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون این نکته را هم افزود که برای ورود تعاونی ها به فرابورس در حال انجام مطالعات اولیه هستیم و گزینه های مختلفی را برای حضور تعاونی ها در عرصه تعاون در دست بررسی داریم که از ایجاد یک تابلوی جداگانه برای تعاونی ها، حضور در بورس و یا فرابورس مطرح است.