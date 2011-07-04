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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۰:۱۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه‌ ورزشی: پیگیری مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان و برگزاری رقابت‌های تیراندازی باکمان قهرمانی جهان از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه چهاردهم تیرماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با سوم شعبان سال 1432 هجری قمری و برابر است با پنجم ژوئیه سال 2011 میلادی.

- سی و هفتمین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان امروز هم در سالن بین‌المللی "پنانگ" مالزی پیگیری می‌شود که در  ساعت 14:30 امروز و در دسته 94 کیلوگرم یاسین باقری و سعید محمدپوربه مصاف حریفان خود می‌رود.

- دومین روز از چهل و ششمین دوره رقابت‌های تیراندازی باکمان قهرمانی جهان امروز با حضور نمایندگان کشورمان در شهر "تورین" ایتالیا آغاز می‌شود.

- مرحله دوم اردوی تیم ملی هندبال بزرگسالان کشورمان از امروز با حضور 22 ورزشکار و به سرمربیگری "ریمانیچ " در تهران آغاز می‌شود.

کد مطلب 1351090

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