تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه چهاردهم تیرماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با سوم شعبان سال 1432 هجری قمری و برابر است با پنجم ژوئیه سال 2011 میلادی.

- سی و هفتمین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان امروز هم در سالن بین‌المللی "پنانگ" مالزی پیگیری می‌شود که در ساعت 14:30 امروز و در دسته 94 کیلوگرم یاسین باقری و سعید محمدپوربه مصاف حریفان خود می‌رود.

- دومین روز از چهل و ششمین دوره رقابت‌های تیراندازی باکمان قهرمانی جهان امروز با حضور نمایندگان کشورمان در شهر "تورین" ایتالیا آغاز می‌شود.

- مرحله دوم اردوی تیم ملی هندبال بزرگسالان کشورمان از امروز با حضور 22 ورزشکار و به سرمربیگری "ریمانیچ " در تهران آغاز می‌شود.