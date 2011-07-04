فرهنگ ترافیک نیاز به اصلاح اساسی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مقصود شمس آذر ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اجتماعی این پلیس با اشاره به آمار بالای تصادفات در کشور و استان زنجان گفت: به منظور کاهش تصادفات، زیر بنای فرهنگی تصادفات نیاز به اصلاح اساسی دارد. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان ادامه داد: در این زمینه ستادی که تشکیل یافته می تواند گام موثری در جهت ارتقاء فرهنگ ترافیک بردارد.

سرهنگ شمس آذر با اعلام اینکه دوران کودکی نقش بسیار مهمی در فراگیری فرهنگ ترافیک دارد، عنوان کرد: والدین و خانواده ها باید اهمیت این دوران را مورد توجه قرار داده و نقش خود را در فراگیری فرهنگ ترافیک ایفا کنند.

وی با اشاره به نفوذ والدین بر روح و روان کودکان اظهار داشت: الگوپذیری کودکان از رفتار والدین می تواند بهترین معلم کودکان در تمامی زمینه ها بویژه آموزش فرهنگ ترافیک باشد.

وی اظهار امیدواری کرد که با اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی و توجه والدین و شهروندان به این امر ما پیش از پیش شاهد کاهش تصادفات در کشور و استان زنجان باشیم.