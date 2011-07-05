  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۸:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

راه اندازی کلینیک کارگران فصلی/2020 وارد دفتر تلفن تهرانیها می شود

راه اندازی کلینیک کارگران فصلی/2020 وارد دفتر تلفن تهرانیها می شود

معاون توانمندسازی و کارآفرینی سازمان خدمات اجتماعی شهر تهران از راه اندازی سامانه 2020 خبر داد و افزود: این سامانه نوعی کلینیک ویژه کارگران فصلی است که به شهروندان خدمات ساختمانی ارائه می کند.

محمد جواد میر عرب در گفتگو با خبرنگار مهر از ادامه اجرای طرح ساماندهی 36 هزار کارگر فصلی در تهران خبر داد و افزود: طرحی در حال مطالعه است که بر اساس آن شهروندان تهرانی می توانند با شماره 2020 درخواست خدمات ساختمانی خود را ثبت کرده و منتظر اعزام کارگر مورد نیاز خود در کوتاهترین زمان باشند.

وی افزود: در این طرح، نوعی کلینیک کارگران فصلی تعریف شده است که در این کلینیک تمامی کارگران فصلی با گواهینامه فنی حرفه ای در رشته های لوله کشی، تاسیسات، گچکاری، کاشی کاری، جوشکاری و... با لباسهای متحدالشکل و دارای شناسنامه فنی و کارت شناسایی آماده ارائه خدمات به شهروندان تهرانی هستند.

معاون سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران اظهار داشت: بسیاری از شهروندان تهرانی برای انجام خرده کاریهای ساختمانی مانند کاشی کاری، جوشکاری، ترمیم لوله های فرسوده، گچکاری و... باید هزینه هنگفتی را برای تامین کارگر متحمل شوند در حالی که شاید این خدمات بیش از چند ساعت زمان نبرد ولی کارگر دستمزد یک روز را از شهروند می گیرد که کلینیک کارگران فصلی این مشکل را برطرف کرده و با کمترین هزینه مطمئن ترین کارگران و بهترین خدمات را به شهروندان ارائه می کند.

میرعرب تصریح کرد: این طرح با مشارکت بخش خصوصی و کاریابیها اجرایی می شود که امیدواریم تا اوایل دی ماه سال جاری اجرایی شود.

کد مطلب 1351166

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها