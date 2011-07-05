راه اندازی کلینیک کارگران فصلی/2020 وارد دفتر تلفن تهرانیها می شود

محمد جواد میر عرب در گفتگو با خبرنگار مهر از ادامه اجرای طرح ساماندهی 36 هزار کارگر فصلی در تهران خبر داد و افزود: طرحی در حال مطالعه است که بر اساس آن شهروندان تهرانی می توانند با شماره 2020 درخواست خدمات ساختمانی خود را ثبت کرده و منتظر اعزام کارگر مورد نیاز خود در کوتاهترین زمان باشند.

وی افزود: در این طرح، نوعی کلینیک کارگران فصلی تعریف شده است که در این کلینیک تمامی کارگران فصلی با گواهینامه فنی حرفه ای در رشته های لوله کشی، تاسیسات، گچکاری، کاشی کاری، جوشکاری و... با لباسهای متحدالشکل و دارای شناسنامه فنی و کارت شناسایی آماده ارائه خدمات به شهروندان تهرانی هستند.

معاون سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهر تهران اظهار داشت: بسیاری از شهروندان تهرانی برای انجام خرده کاریهای ساختمانی مانند کاشی کاری، جوشکاری، ترمیم لوله های فرسوده، گچکاری و... باید هزینه هنگفتی را برای تامین کارگر متحمل شوند در حالی که شاید این خدمات بیش از چند ساعت زمان نبرد ولی کارگر دستمزد یک روز را از شهروند می گیرد که کلینیک کارگران فصلی این مشکل را برطرف کرده و با کمترین هزینه مطمئن ترین کارگران و بهترین خدمات را به شهروندان ارائه می کند.

میرعرب تصریح کرد: این طرح با مشارکت بخش خصوصی و کاریابیها اجرایی می شود که امیدواریم تا اوایل دی ماه سال جاری اجرایی شود.