قرآن چراغ هدایت مسلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فکوری بعد از ظهر دوشنبه به مناسبت هفته اطلاع رسانی دینی و تبلیغ در جمع شماری از فعالین هیئتهای مذهبی استان اظهارداشت: شأن قرآن بسیار بالاتر از آن است که ما تصور می‌کنیم لذا باید بیشتر به آن اهمیت داده شود و همه معصومان(ع) به انس با قرآن سفارش کرده‌اند و آن را برترین نسخه نجاتبخش بشر دانسته‌اند .

وی با تاکید بر اینکه قرآن به عنوان قانون الهی باید به متن زندگی مسلمین راه پیدا کند گفت: بنا به فرموده مقام معظم رهبری انس با قرآن دل و جان را نورانی می‌کند و ظلمات روح انسان را می‌زداید .