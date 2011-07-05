قرآن چراغ هدایت مسلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فکوری بعد از ظهر دوشنبه به مناسبت هفته اطلاع رسانی دینی و تبلیغ در جمع شماری از فعالین هیئتهای مذهبی استان اظهارداشت: شأن قرآن بسیار بالاتر از آن است که ما تصور میکنیم لذا باید بیشتر به آن اهمیت داده شود و همه معصومان(ع) به انس با قرآن سفارش کردهاند و آن را برترین نسخه نجاتبخش بشر دانستهاند.
وی با تاکید بر اینکه قرآن به عنوان قانون الهی باید به متن زندگی مسلمین راه پیدا کند گفت: بنا به فرموده مقام معظم رهبری انس با قرآن دل و جان را نورانی میکند و ظلمات روح انسان را میزداید.
مدیر امور مساجد و تشکلهای مردمی و اصناف ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر قرآن را عامل عزت نفس و تقوا دانست و گفت: در هیچیک از مکتبها شبیه و نظیر آن وجود ندارد و اگر مسلمانان به قرآن و به دستورات آن عمل کنند هیچگاه روی ذلت و خواری را نخواهند دید.
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