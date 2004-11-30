كارشناسان قراردادهاي نفتي جديد به مجلس پيشنهاد مي دهند

رييس كميسيون انرژي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" با بيان اين مطلب با تاكيد بر اصلاح قراردادهاي بيع متقابل گفت : قراردادهاي بيع متقابل قراردادهايي هستند كه درزمان هايي خاص به دليل ضرورت و محدوديت منعقد مي شدند به طوري كه تاكنون 20 قرارداد بيع متقابل به ارزش 30 ميليارد دلار در سطح صنايع بالادستي نفت منعقد شده است .

مهندس كمال دانشيار اضافه كرد : اما به اعتقاد من و بسياري از كارشناسان نفتي دوره قراردادهاي بيع متقابل سرآمده است و بايد قراردادهايي مطابق با مقتضيات و نيازهاي دوره كنوني و ضوابط جديد طراحي كنيم .

به گفته وي ، به اين ترتيب منافع ملي كشور حفظ خواهد شد و توليد ازمخازن نفتي نيز به طور صيانتي انجام خواهد گرفت . از سويي ديگر مدت زمان قرارداد و اختيارات كارفرما كه شركت ملي نفت است نيز تقويت مي شود .

دانشيار تصريح كرد : در قراردادهاي بيع متقابل اعطاي اختيارات تام به پيمانكاران باعث مي شود كه شركت هاي طرف قرارداد خارجي تكنولوژي را به كشور منتقل نكرده و كالا را نيز از خارج خريداري كنند كه اين امر خود باعث خروج حجم عظيمي ارز از كشور مي شود .

رييس كميسيون انرژي اضافه كرد : مدت قراردادهاي بيع متقابل 7 سال است كه 3 سال از زمان اين قرارداد به عمليات و 4 سال نيز به بازپرداخت هزينه ها تعلق مي گيرد كه اين امر خود باعث مي شود شركت هاي پيمانكاري با سرعت فراوان از مخازن نفتي بدون توجه به برداشت صيانتي برداشت كنند .

وي تصريح كرد : در ماده 15 برنامه چهارم مجلس به منظور اصلاح اين قراردادها دولت مكلف شده است قراردادهاي بيع متقابل را با فرض شرايطي كه در آن ماده نوشته شده است اصلاح كند .

وي اظهاركرد : هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي گروهي از كارشناسان نفتي درحال بررسي قراردادهاي بيع متقابل نفتي هستند تا بتوانند قراردادهاي جديدي را با شرايط بهتر منعقد كنند .







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