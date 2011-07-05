به گزارش خبرنگار مهر، تا کنون فیلمبرداری این فیلم از نیمه گذشته است و بازی سروش صحت به تازگی آغاز شده است. عطاران با خداداد عزیزی برای بازی در این فیلم در نقش خود به عنوان یک فوثبالیست صحبت کرده اما هنوز بازی وی در "هیچ کس فرشته نیست" آغاز نشده است.

در "هیچ کس فرشته نیست" که اثری طنز محسوب می‌شود، اکبر عبدی، مریلا زارعی، رضا عطاران، ویشکا آسایش، ناصر گیتی‌جاه و اصغر سمسارزاده بازی می‌کنند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از فیلمنامه: طرحی از حمید نعمت الله، نویسنده: احمد رفیع‌زاده، بازنویسی فیلمنامه: رضا عطاران، مدیر فیلمبرداری: هومن بهمنش، صدابردار: فرشید احمدی، طراح صحنه و لباس: حسین عالی‌نژاد، طراح گریم: ایمان امیدواری، مجری طرح: جواد فرحانی، روابط عمومی: افسانه فراهانی و تهیه‌کننده: محمدرضا تخت کشیان.

رضا عطاران ساخت مجموعه‌های تلویزیونی "بزنگاه"، "متهم گریخت"، "خانه به دوش" و... را برعهده داشته است و به عنوان بازیگر فیلم‌های سینمایی "اسب حیوان نجیبی است" و "ورود آقایان ممنوع" را در نوبت اکران دارد.