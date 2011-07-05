حصر ساختمان تاریخی موسسه حکمت و فلسفه با ساخت مجتمع تجاری

غلامرضا اعوانی به خبرنگار مهر گفت: این موسسه جزیره فرهنگی در خیابانهای اطراف امیراکرم تهران است اما متاسفانه ساخت و سازهای تجاری باعث می شود تا فضای فرهنگی حاکم بر این محله و موسسه از بین برود و تحت الشعاع قرار گیرد هر چند که ممکن است این موضوع از نظر شهرداری و مراکز دیگر چندان اهمیتی نداشته باشد.

وی ادامه داد: روبروی انجمن سالها ساختمانی با کاربری کارگاه دوزندگی بود اما از هشت ماه پیش تا کنون سرمایه گذارانی قصد دارند به جای آن یک ساختمان با کاربری مسکونی و تجاری بسازند.

اعوانی گفت: خیابان شهید آراکلیان عرض باریکی دارد که ایجاد یک مجتمع تجاری هشت طبقه در آن، این خیابان را بسیار شلوغ می کند. وقتی اینجا مرکز تجاری شود؛ هیاهوی رفت و آمدها نیز بیشتر می شود در حالی که تمام رفت و آمدها در این خیابان و موسسه مربوط به قشر فرهنگی بوده و هست.

رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تصریح کرد: در مذاکرات هیئت امنا با شهرداری بیان شد که سه طبقه از این ساختمان زیر زمین است بنابراین ارتفاع این ساختمان تاثیر زیادی روی حریم موسسه نمی گذارد درحالی که تنها نگرانی ما ارتفاع ساختمان جدید نیست بلکه بافت فرهنگی محله نیز مدنظر است که متاسفانه با ایجاد این مجتمع از بین می رود.

وی افزود: وزارت ارشاد از پارک دانشجو تا تالار وحدت را مرکز فرهنگی اعلام کرده است اما حق آن بود که این محدوده تا خیابان نوفل لوشاتو گسترش می یافت.