انگلستان باز هم مغلوب آلمان شد/ میزبان در جمع چهار تیم پایانی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی چهاردهمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان 2011 مکزیک دوشنبه شب با برگزاری دو دیدار به پایان رسید که با صعود تیم‌های آلمان و مکزیک به جمع چهار تیم پایانی جام همراه بود.

در نخستین دیدار این مرحله که در ورزشگاه "مورلیا" برگزار شد، تیم فوتبال آلمان برابر رقیب سنتی‌اش انگلستان به پیروزی 3 بر 2 دست یافت و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد. صمد یسیل(7 و 53) و کان آیهان(24) برای آلمان و ساموئل ماگری(67-پنالتی) و هالان هوپ(83) برای انگلستان در این دیدار گل زدند.

صحنه‌ای از دیدار تیم‌های فوتبال نوجوانان آلمان و انگلستان

در ورزشگاه "پاچوکا" تیم نوجوانان مکزیک میزبان مسابقات با نتیجه 2 بر یک برابر فرانسه به پیروزی دست یافت تا چهارمین تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی این مسابقات نام بگیرد. موین اسکامیلا(14) و کارلوس فریه‌رو(50) برای مکزیک گل زدند و جردن ایکوکا(17) تک گل فرانسه را به ثمر رساند.

در پایان دیدارهای مرحله یک‌چهارم مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان 2011 مکزیک برنامه مسابقات نیمه نهایی به شرح زیر مشخص شد:

پنجشنبه 16/04/90

* برزیل - اروگوئه، ورزشگاه گوآدالاجرا

* مکزیک - آلمان، ورزشگاه توره‌آن