بانوان کماندار ریکرو ایران از کسب سهمیه المپیک بازماندند

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و ششمین دوره مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی جهان و انتخابی المپیک لندن از صبح روز دوشنبه با حضور 600 تیرانداز از 84 کشور جهان در"تورین" ایتالیا آغاز شد. در این روز نمایندگان کشورمان در دور مقدماتی کمان ریکرو(تنها کمان المپیکی) به مصاف حریفان خود رفتند.

در این بین فاطمه فراشی رکورد دار کمان ریکرو زنان کشورمان با 1227 امتیاز صد و بیست و دوم شد. نجمه آبتین کماندار ملی پوش ایران هم با1191 امتیاز در رده صد و سی و پنجم ایستاد. آرزو حیدری سومین نماینده ایران در این ماده هم با امتیاز1103 در رده صد و چهل وپنجم قرار گرفت. در کمان زنان 147 ورزشکار در دور مقدماتی شرکت داشتند.

با توجه به اینکه تنها 104 کماندار برتر این کمان راهی مرحله حذفی شده اند هیچ کدام از تیراندازان کشورمان موفق به راهیابی به جدول حذفی نشدند.

در بخش تیمی هم تیم ریکرو زنان ایران هم با3521 امتیاز عنوان سی و نهم را از آن خود کرد تا به این ترتیب تیم ریکرو بانوان کشورمان هم از راهیابی به مرحله حذفی بازماند.

در کمان ریکرو زنان 16 نفر اول انفرادی و هشت تیم اول تیمی موفق به کسب سهمیه المپیک لندن خواهند شد. این رقابتها در بخش انفرادی همچنان ادامه دارد. چهار سال پیش حجت الله واعظی با قرار گرفتن در بین 16 نفر اول موفق به کسب سهمیه المپیک لندن در چهل و چهارمین دوره مسابقات تیروکمان قهرمانی جهان شده بود.

چهل و ششمین دوره مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی جهان و انتخابی المپیک لندن از 12 تا 19 تیرماه در "تورین" ایتالیا برگزار می شود.