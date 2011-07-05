هدایت فیلم "گزارش یک جشن" حاتمی کیا را پخش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، پخش فیلم های "اسمان محبوب" داریوش مهرجویی و "گزارش یک جشن" ابراهیم حاتمی کیا برعهده هدایت فیلم است. البته هنوز پروانه نمایش "گزارش یک جشن" صادر نشده است به همین دلیل زمان اکران آن مشخص نیست. زمان دقیق نمایش عمومی فیلم مهرجویی نیز مشخص نشده است.

"گزارش یک جشن" آخرین ساخته حاتمی کیا است که در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد. در این فیلم رویا تیموریان، مریلا زارعی، رضا کیانیان، داریوش ارجمند، سیامک حصاییی، بهروز شعیبی، طناز طباطبایی، هدی ناصح، اولدوز و... بازی می کنند.

عوامل تولید فیلم این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: ابراهیم حاتمی‌کیا، مدیرفیلمبرداری: فرشاد محمدی، صدابردار: آرش برومند، طراح صحنه و لباس: سارا سمیعی، طراح گریم: مهین نویدی، دستیار و برنامه‌ریز: روزبه سجادی حسینی و تهیه‌کننده: محمد پیرهادی.

"آسمان محبوب" نیز در جشنواره فجر سال گذشته به روی پرده رفت و در این فیلم علی مصفا،‌ لیلا حاتمی، مانی حقیقی،‌ فریده سپاه‌منصور، محمدباقر صفانور و مبینا کریمی بازی می‌کنند و تهیه‌کنندگی این پروژه نیز بر عهده مهرجویی است.

این فیلم داستان زندگی پزشکی جوان و مطرح است که در اوج موفقیت کاری و اجتماعی متوجه می‌شود بیماری لاعلاجی دارد. به همین دلیل از کار و زندگی روزمره کناره می‌‌گیرد و در گریزی که از شهر و کارش دارد،‌ سر از روستایی درمی‌آورد که وقایعی غیر مترقبه را برای او رقم می‌زند.