حمیدرضا آذرنگ درباره تاکید بر بازتولید نمایش‌های ایرانی موفق در مجموعه تئاتر شهر و درست بودن این روند و انتخاب به خبرنگار مهر گفت: بودجه تئاتر خصوصا بودجه‌ای که برای تئاتر شهر به عنوان تنها مجموعه حرفه‌ای تئاتر و ویترین تئاتر حرفه‌ای ایران در نظر گرفته می‌شود بیشتر باید هزینه تولید آثار نمایشی جدید شود. بازتولید آثار موفق سال‌های گذشته اتفاق خجسته‌ای است و باید به استقبال آن رفت اما نه در تئاتر شهر که فرصت حضور از هنرمندان دیگر گرفته شود.



این هنرمند عرصه تئاتر معتقد است تأکید بر بازتولید آثار نمایشی موفق گذشته حاکی از این است که ما از تولیدات خود راضی نیستیم و می‌خواهیم به آثاری رجوع کنیم که باعث مباهات ما در سال‌های گذشته بودند. وی ادامه داد: این حرکت درست نیست زیرا ما باید انگیزه لازم را برای هنرمندان ایجاد کنیم تا به تولید آثار با سطح کیفی بالا بپردازند.



آذرنگ پیشنهاد داد اگر قصدمان بازتولید آثار موفق سال‌های گذشته است این اتفاق باید در سالن‌های سطح شهر تهران و شهرستان‌ها رخ دهد تا فرهنگ تئاتر دیدن را اشاعه داده و تئاتر را در سبد فرهنگی خانواده‌ها قرار دهد. وی افزود: نباید این کار در تئاتر شهر با بضاعت اندکی که دارد انجام شود. ما وقتی برای مخاطبان سطح شهر تهران و سالن‌های دیگر برنامه ریزی لازم را نداشته باشیم تئاتر‌های آزاد وارد عرصه می‌شوند که همه می‌دانیم چه نگاهی را نسبت به تئاتر اشاعه می‌دهند.



نویسنده "خنکای ختم خاطره" و "مادر مانده" معتقد است طرح بازتولید آثار نمایشی موفق سال‌های گذشته کاری تبلیغاتی است. وی تأکید کرد: رسالت مدیر تئاتر این است که شرایطی را ایجاد کند تا هنرمندانی که سال‌های گذشته آثار موفقی تولید و اجرا کردند بتوانند اثری تازه و موفق تولید کنند. اگر مدیر تئاتری قصد بازتولید آثار موفق را هم دارد باید متون موفق را به دست جوانان بسپارد تا هم ضمن آشنایی با آثار موفق با اجرای این آثار پرورش استعداد هم صورت گیرد.



برگزیده نمایشنامه نویسی بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تصریح کرد: چرا از فکر پویای هنرمندان موفق در مسیر تولید استفاده نکنیم. سیاست گذاری‌های ما سلیقه‌ای و شخصی است و این باعث انجام برنامه ریزی‌های شخصی و سلیقه‌ای شده که همواره به تئاتر ایران ضربه زده‌اند.