آرامترین مکانهای زمین/ تصاویر10 نقطه رویایی دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت اطلاع رسانی TripAdvisor آرامترین نقاط روی زمین را طبقه بندی کرد. کسانی که برای تعطیلات به آرامش، تمدد اعصاب، دور شدن از اجتماعات انسانی و سکوت نیاز دارند می توانند به این مناطق سفر کنند.

رتبه اول این طبقه بندی را منطقه "یونگفرائو" در سوئیس به دست آورده است. این منطقه که در آلپ واقع شده یک منطقه بیضوی شکل 30 در 50 کیلومتری است.

پس از "پونگفرائو" مناطق لپونایا، پاپوا گینه نو و بورا بورا در پلی نزی فرانسوی رتبه های دوم تا چهارم را به دست آوردند.

دره "لوریا"، سیچیلز، پارک جاسپر در کانادا، آتشفشان آره نال در کاستاریکا، جزیره جنوبی نیوزلند و بوتان در سکوهای بعدی آرامترین مناطق زمین ایستاده اند.

1- منطقه "یونگفرائو" در سوئیس- این منطقه آلپی از دریاچه ها، صدها کیلومتر گذرگاه و آبشارهایی تشکیل شده است که آرامش و هارمونی را به انسان هدیه می کنند. مهمترین امتیاز این منطقه داشتن خطوط راه آهن است.

2- منطقه "لاپونیا" در فنلاند- پوشیده از شفقهای قطبی، جنگلهای کاج، دیواره های یخی در زمستان و دریاچه ها و جنگلهای توندرا در تابستان آخرین مرز طبیعت بکر اروپا و محلی مناسب برای ماهیگیری، سفرهای رودخانه ای با قایقهای کایاک، جنگل نوردی و دوچرخه سواری کوهستان است.



3- پاپوا گینه نو- سه چهارم این سرزمین پوشیده از جنگلهای گرمسیری است و بقیه آن از دشتهای آبرفتی، مرغزارها، درختان شاه پسند، رودخانه ها، دریاچه ها و سدهای مرجانی تشکیل شده است. پاپوا گینه نو شامل دو محیط روستایی و بخشهای بکر و دست نخورده است.



4- بورا بورا در پلی نزی فرانسوی- مردابهای زمردی رنگ و خانه های ییلاقی روی آب فضایی شاعرانه را در دل طبیعت به وجود آورده اند.



5- دره لوریا در فرانسه- زمانی این دره، منطقه جنگهای میان گُلها و رُمی ها، گوتها و تاتارها بود و امروز به "باغ فرانسه" شهرت دارد.



6- جزایر سیچیلز در اقیانوس هند- حدود 50 درصد از سرزمینهای این جزایر در منطقه حفاظت شده قرار دارند. این منطقه یک بهشت واقعی بر روی زمین است. جنگلهای بکر و حیوانات نادر از جمله جاذبه های گردشگری این جزایر است.



7- پارک ملی جاسپر در آلبرتای کانادا- خرسهای گریزلی، گرگهای صحرایی، روباهها، یوزپلنگهای آمریکایی، گوزنهای شمالی و گوزنهای کانادایی در این حیات وحش زندگی می کنند. به خاطر وجود این حیوانات، این منطقه به بزرگترین پارک کوهستانی کانادا تبدیل شده است.



8- پارک ملی آتشفشان "آره نال" در کاستاریکا- آتشفشان آره نال فعالترین آتشفشان این کشور است. این منطقه چشم اندازی بدیع و بی صدا دارد.



9- جزیره جنوبی در نیوزلند- جمعیت نیوزلند تنها 4 میلیون نفر است که از این تعداد تنها یک چهارم در جزیره جنوبی زندگی می کنند. این منطقه با مساحتی بیش از 150 هزار کیلومتر مربع، بزرگترین جزیره مجمع الجزایر نیوزلند است.



10- بوتان- برای کسانی که به دنبال آرامش هستند جایی بهتر از بوتان وجود ندارد. اما این آرامش و سکوت بهای بالایی دارد به طوریکه برای یک اقامت در این کشور کوچک در کوههای هیمالایا باید 200 دلار در روز پرداخت.



