ساخت کتابخانه مرکزی در شهرستان دهگلان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر علی مفاخری شامگاه دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دهگلان اظهار داشت: توسعه فرهنگی با ایجاد و توسعه زیرساخت ها صورت می گیرد و به همین دلیل انتظار می رود که اقدامات لازم در راستای ساخت کتابخانه مرکزی دهگلان در کمترین زمان ممکن اجرایی شود.

وی ادامه داد: در صورتی که بسترهای لازم فراهم شود می توانیم بیش از پیش شاهد توسعه فرهنگی در منطقه باشیم و شهرستان دهگلان نیز ظرفیت های لازم در این حوزه را داراست و باید به نحو شایسته این ظرفیت ها را شناسایی کرد.

فعالیت پنج باب کتابخانه در شهرستان دهگلان

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان دهگلان نیز در این جلسه بر لزوم تسریع در اختصاص زمین مورد نیاز برای ساخت کتابخانه های عمومی در این شهرستان تاکید کرد و افزود: همه باید در راستای نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی تلاش کنند.

بهاءالدین قرآنی عنوان کرد: خوشبختانه همکاری و تعامل ادارات با کتابخانه های عمومی شهرستان دهگلان خوب و مثبت بوده و امیدواریم این روند همچنان ادامه پیدا کند .

وی اضافه کرد: شهرستان دهگلان در حال حاضر دارای یک کتابخانه عمومی نهادی و چهار باب کتابخانه عمومی مشارکتی است.

مهندس توحید رضایی، کارشناس عمران اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان نیز در این جلسه مواردی را در رابطه با ویژگی های زمین و مراحل اجرای پروژه احداث کتابخانه ارائه کرد.

پیگیری اختصاص بخشی از درآمد موقوفات عمومی شهرستان و استان به کتابخانه عمومی دهگلان از طریق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کردستان، پیگیری و بررسی سریع تر مسیرهای قانونی اهدای زمین شهرداری جنب آرامستان جهت احداث کتابخانه عمومی دهگلان و دریافت سهم نیم درصد درآمد شهرداری با همکاری شورای اسلامی شهر دهگلان از مهمترین مصوبات این جلسه بود.