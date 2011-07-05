20 جایگاه سوخت در چهار محال و بختیاری احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا فرهادیان اظهار داشت: از این تعداد 11 جایگاه دو منظوره، دو جایگاه تک منظوره و هفت جایگاه عرضه محصولات نفتی هستند.

وی بیان داشت: هم اکنون 15 جایگاه دو منظوره، 12 تک منظوره و 21 جایگاه عرضه محصولات نفتی در چهارمحال و بختیاری فعال است.

فرهادیان افزود: در سه ماه نخست امسال 10 میلیون و 143 هزار لیتر سوخت یارانه ای به بخش کشاورزی و دو میلیون و 325 هزار لیتر به بخش صنعت چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت.

وی تصریح کرد: 205 هزار لیتر از مجموع 662 هزار لیتر سهمیه سوخت یارانه ای در اختیار استانداری بوده که جذب شده است.



