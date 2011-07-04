پنجمین جشنواره تئاتر خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی زمزم ظهردوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این جشنواره با هدف کمک به تحقق شعارجهاد اقتصادی، ایجاد زمینه برای رقابت سازنده و در راستای ارتقای سطح کیفی هنر نمایش و فراهم آوردن بستری مناسب برای ارائه توانمندی ‌ها و کشف استعدادهای موجود در شهرستان فردوس برگزار می‌ شود.

وی افزود: آخرین مهلت پذیرش متون نمایشنامه توسط دبیرخانه جشنواره 15 شهریور ماه 90 است.

وی ادامه داد: تنها آن دسته از گروه‌های استان که در فاصله زمانی آذر 89 تا یک هفته قبل از برگزاری جشنواره نمایش خود را به اجرای عموم گذاشته ‌اند، می ‌توانند متقاضی حضور در جشنواره تئاتر استان باشند.

سرپرست معاونت هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی تصریح کرد: علاقه ‌مندان به شرکت در این جشنواره می‌ توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس دبیرخانه این جشنواره واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فردوس مراجعه کنند.

زمزم بیان کرد: این جشنواره 17 مهرماه همزمان با ولادت حضرت امام رضا (ع) در شهرستان فردوس برگزار می شود.